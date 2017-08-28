بالفيديو.. نٌشطاء يسخرون من رقص شيرين بعباءة في فرح شعبي - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. نٌشطاء يسخرون من رقص شيرين بعباءة في فرح شعبي
سخر عدد من النشطاء بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” من رقص المطربة شيرين عبدالوهاب في إحدى الأفراح الشعبية بعباءة سمراء .
وكان مٌحبي الفنان عمرو دياب تداولوا مقطع فيديو قديم للمطرب أحمد سعد والمطربة شيرين عبد الوهاب، أثناء إحيائهما أحد الأفراح الشعبية، حيث ظهرت شيرين في الفيديو مرتدية عباءة سوداء وتتبادل الرقص الشعبي مع المطرب أحمد سعد .
وسخر عدد كبير من الفيديو، بعد ظهور شيرين بالعباءة، فالبعض منهم علق بـ ” ما بلاش نتكلم في الماضى ياشيرين ” ، وآخرون علقوا بطريقة ساخرة على الفيديو.
حاجه بسيطه كدة علشان نفكر شيرين بأصلها ..مهما كبرت وبقي معاك فلوس بتفضل اخلاقك زي ماهي 😉#شيرين_السكرنه#admin Shehab Bayoumi
Posted by Amr Diab Bass on Sunday, January 22, 2017
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2016 ] نشر منذ 5 دقائق
موتوا بغيظكم دمها خفيف وايش فيها العباية اتمني ان يعتزل دياب الغناء فقد كبر علي الحركات الصبيانية و البركة في ابنتة جنا