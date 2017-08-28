بالفيديو.. رجل يحمل أكثر من فتاة على دراجته بطريقة مٌثيرة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أبتكر رجل هندي طريقة جديدة لحمل أكثر من فتاة على دراجته البخارية.

حيث تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، للرجل الهندي وهو يقود دراجته النارية على الطريق السريع ويحمل العديد من الفتيات، حيث وضع لوح خشبي من كل جانب وجلست أكثر من فتاة عليه بينما جلست أمامه وخلفه فتيات أخريات، ما أثار إعجاب رواد ومستخدمي الإنترنت.