 بالفيديو.. رجل يحمل أكثر من فتاة على دراجته بطريقة مٌثيرة - صحيفة صدى الالكترونية

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بالفيديو.. رجل يحمل أكثر من فتاة على دراجته بطريقة مٌثيرة

بالفيديو.. رجل يحمل أكثر من فتاة على دراجته بطريقة مٌثيرة
نورة الشهري(صدى):

أبتكر رجل هندي طريقة جديدة لحمل أكثر من فتاة على دراجته البخارية.

حيث تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، للرجل الهندي وهو يقود دراجته النارية على الطريق السريع ويحمل العديد من الفتيات، حيث وضع لوح خشبي من كل جانب وجلست أكثر من فتاة عليه بينما جلست أمامه وخلفه فتيات أخريات، ما أثار إعجاب رواد ومستخدمي الإنترنت.

كيف طلعو مع بعض لحتى توازن ومشي😂😂😂😂ما عم تخرط مشطي واللهتابعونا على إنستغرام: instagram.com/libanlol

Posted by Liban LOL on Saturday, August 26, 2017


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8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 412 ] نشر منذ 4 ساعات

الحاجة أم الإختراع..
حولها من دراجة إلى طائرة…

[ عدد التعليقات: 1293 ] نشر منذ 4 ساعات

نعم الحاجه تولد التفكير-ولولا الفكر لما خرج المنتج-

[ عدد التعليقات: 10681 ] نشر منذ 2 ساعتين

فالها ابن الحرام 😂😂😂😂 في ديرة مافيها لا رقيب ولا حسيب

[ عدد التعليقات: 12552 ] نشر منذ 1 ساعة

فكره ممتازه جدا

[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 1 ساعة

اعتقد اندونيسيا او الفلبين وليس الهند

[ عدد التعليقات: 146 ] نشر منذ 15 دقيقة

ونت ابن من وش عرفك انه ابن حرام

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