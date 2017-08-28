بالفيديو.. رجل يحمل أكثر من فتاة على دراجته بطريقة مٌثيرة - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. رجل يحمل أكثر من فتاة على دراجته بطريقة مٌثيرة
أبتكر رجل هندي طريقة جديدة لحمل أكثر من فتاة على دراجته البخارية.
حيث تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، للرجل الهندي وهو يقود دراجته النارية على الطريق السريع ويحمل العديد من الفتيات، حيث وضع لوح خشبي من كل جانب وجلست أكثر من فتاة عليه بينما جلست أمامه وخلفه فتيات أخريات، ما أثار إعجاب رواد ومستخدمي الإنترنت.
كيف طلعو مع بعض لحتى توازن ومشي😂😂😂😂ما عم تخرط مشطي واللهتابعونا على إنستغرام: instagram.com/libanlol
Posted by Liban LOL on Saturday, August 26, 2017
درة البسامي[ عدد التعليقات: 412 ] نشر منذ 4 ساعات
الحاجة أم الإختراع..
حولها من دراجة إلى طائرة…
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1293 ] نشر منذ 4 ساعات
نعم الحاجه تولد التفكير-ولولا الفكر لما خرج المنتج-
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17111 ] نشر منذ 4 ساعات
الله المستعان كلا الله يعينه على معيشته
برق[ عدد التعليقات: 10681 ] نشر منذ 2 ساعتين
فالها ابن الحرام 😂😂😂😂 في ديرة مافيها لا رقيب ولا حسيب
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12552 ] نشر منذ 1 ساعة
فكره ممتازه جدا
خالد[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 1 ساعة
اعتقد اندونيسيا او الفلبين وليس الهند
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14153 ] نشر منذ 26 دقيقة
😅
فله 😍
احمد[ عدد التعليقات: 146 ] نشر منذ 15 دقيقة
ونت ابن من وش عرفك انه ابن حرام