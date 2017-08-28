إرشادات ونصائح لمرضى السكري في موسم الحج - صحيفة صدى الالكترونية

إرشادات ونصائح لمرضى السكري في موسم الحج
ينصح المختصون الصحيون، مرضي السكري الذين يعتزمون أداء فريضة الحج القيام ببعض المجهود لكي يساعده بالتحكم في مستوى السكر بالدم، مؤكدين أهمية الانتظام على الحمية والتمارين الرياضية وأقراص خفض السكر أو الأنسولين لما لذلك من الأثر الأكبر في أداء هذا النسك العظيم دون ضرر على صحته .
ويوصون مرضى السكري بمراجعة الطبيب قبل مدة كافية من تأديتهم لهذه الفريضة لإمدادهم بتقرير طبي مفصل عن حالتهم الصحية والأدوية والجرعات التي يأخذونها، مؤكدين أن على كل مريض بالسكري يرغب في الحج أن يحمل معه بطاقة التعريف بمرضه، اسم علاجه ، وجرعته، أو سوار ، ومن المهم أن تكون إلكترونية لتحمل المعلومات الكافية من الخلف التي تتضمن أهم المعلومات التي توضح حالة المريض، وأن يأخذ جميع أدويته بالكميات التي تكفيه خلال فترة بقائه في الحج حتى لا يضطرب عليه أداء المناسك.
وينصح الأطباء المصاب بالسكري باستشارة طبيب لمعرفة ما إذا كان يستطيع تأدية فريضة الحج أو لا ، خاصةً إذا كان مريض السكري يعاني من ضعف في الكلى أو من أمراض تصلب شرايين القلب خاصة وأن بعض مرضى السكري لا بد أن يجرى لهم فحص كامل لمعرفة مدى عمل وظائف الكلى ومدى انضباط هيموجلوبين السكر في الدم لديهم.
وحول المجهود البدني الذي يقوم به مريض السكري أثناء السعي والطواف ومدى تأثيره على انخفاض مستوى السكر في الدم ينصح الأطباء مرضى السكري الذين يأخذون الأنسولين أن يجروا تحليلًا للسكر قبل الطواف والسعي فإذا ما كان أقل من 80 ملجم -دس ليتر يجب أن يؤجلوا الطواف والسعي وأن يتناولوا وجبة أما إذا كان مستوى السكر بين 100 و 180 ملجم -دس ليتر فيستطيع مريض السكري أن يطوف ويسعى بعد تناوله وجبة خفيفة، أما إذا كان مستوى السكر لديه فوق 250 ملجم-دس ليتر فهنا يجب ألا يطوف لأنه أذا مشي مسافات طويلة سيرتفع السكر حتماً لا سيما عند مرضى السكر من النوع الأول ،أما مرضى النوع الثاني الذين يتناولون عقار الحبوب فبإمكانهم أداء الطواف والسعي ولكن يستحسن أن يأكلوا وجبة خفيفة قبل بدء الطواف.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 492 ] نشر منذ 25 دقيقة
أتمتمنى الشفاء العاجل للجميع أنشاء الله وحج مبرور واحب ان أضيف الاتى:
سفر مريض السكري للحج يمكن أن يكون مريحا وآمنا بالتخطيط الجيد واتباع تعليمات مقدمي الرعاية الصحية للحملة والتعرف على التعليمات والإجراءات المتعلقة بسفرك.
إجراءات قبل الرحلة
– تحدث مع طبيبك أو أخصائي الرعاية الصحية لحملة الحج عن خطط السفر الخاصة بك.
– إذا كنت تتناول الإنسولين فاطلب من طبيبك أن يصف لك الجلوكاجون لاستخدامه وفق إرشادات الطبيب في حال حدث هبوط مفاجى في سكر الدم حتى لا تتعرض لغيبوبة نقص السكر.
– تأكد من أنك أخذت التطعيمات الخاصة بك وأنها مسجلة في سجلك ومحدّثة خاصة انك تنوي السفر لخارج بلدك.
– خذ نسخة من سجل التطعيمات والتقارير الطبية إذا لزم الأمر.
– تأكد من وجود الملصقات الخاصة بكافة الأدوية التي تتناولها وجميع المستلزمات الخاصة بالسكري وخصوصا إذا كنت ممن يستخدمون علبة التذكير بالأدوية اليومية أو الأسبوعية فتركيز المواد الفعالة في بعض الأدوية -مثل الإنسولين- قد يختلف من بلد لبلد.
– احتفظ بكارت التأمين الصحي الخاص بك بحيث معك في كل الأوقات وراجع سياسة تأمينك الصحي للحصول على معلومات عن السفر للحج وتعرف على نطاق تغطية شبكة التأمين الصحي الخاصة بك وهل تغطي المنطقة التي تنوي السفر لها؟ وكيف يمكنك الحصول على تغطية تأمينية في مكان سفرك؟
– إذا كنت تستخدم مضخة الأنسولين أو مجسات مراقبة الجلوكوز بشكل مستمر فيجب مراجعة الموقع الإلكتروني للشركات المصنعة لهذه الأجهزة أو الاتصال بخدمة العملاء للحصول على معلومات حول احتياطات السفر بهذه الأجهزة مع العلم أن بعض الشركات قد تقرضك أجهزة مناسبة للاستخدام أثناء السفر.
للسفر بالطائرة
– تعرف على اشتراطات الأمن والسلامة من الجهات المسئولة بالمطار وراجع الإجراءات المتعلقة بالمواد والمعدات التي يستخدمها مريض السكري وابحث عن معلومات حول استخدام مقياس الجلوكوز في الدم ومضخة الأنسولين وجهاز مراقبة الجلوكوز المستمر الشخصي (CGM) على متن طائرة.
– استشر طبيبك الخاص وطبيب الحملة حول التطعيمات الأخرى التي تحتاجها.
– أحضر كميات من المواد والأدوية التي تستخدمها تكقي فترة أطول من رحلتك تحسبا لحدوث أي طارئ يضطرك لإطالة رحلتك رغما عنك أو لفقدان بعضا من هذه المواد.
– حافظ على المواد والأدوية -بما في ذلك الأنسولين- في حقيبة اليد وأحضر معك بعض الطعام لتتناوله إذا اضطرتك ظروف السفر لترك وجبة من الوجبات حتى لا يحدث انخفاض في سكر الدم وأحضر معك أيضا علاجا لانخفاضه.
– احرص على أن تتواجد في المطار مبكرا وأعط نفسك وقتا أطول من المعتاد لأن بعض الفاحصين في الأجهزة الأمنية للمطارات لا تتوافر عندهم المعلومات الكافية عن مضخات الأنسولين وأجهزة مراقبة مستوى السكر في الدم مما قد يعرقل إجراءات سفرك.
– أخبر موظفي الأمن أنك تعاني من مرض السكري إذا كنت ترتدي مضخة الأنسولين وتحمل معك أدوية ومواد خاصة بالمرض وإذا وجدت منهم عدم تفهم فيمكنك أن تتحدث مع المسئولين الأعلى.
– لا تمر من خلال أجهزة الأشعة السينية وأنت ترتدي مضخة الإنسولين أو جهاز المراقبة المستمرة للجلوكوز وإذا طلب منك المرور من خلال الماسح الضوئي لجسم الإنسان فافصل هذه الأجهزة وبإمكانك أن تطلب إجراء تفتيش ذاتي -بديلا عن المرور من خلال أجهزة الفحص- إذا كنت لا ترغب في إزالة الجهاز أو لا يمكنك إزالته.
نصائح السفر
– راقب نسبة الجلوكوز في الدم بمعدلات أكثر مما تفعل عادة ويمكنك الاستفسار من مقدم الخدمة الصحية عن المعدلات المناسبة لك أثناء السفر.
– احرص على أن تحافظ على روتينك اليومي المعتاد قدر الإمكان وتحقق من إعدادات الوقت على جهاز قياس سكر الدم ومضخة الإنسولين واضبطه إذا لزم الأمر.
– لا تترك الإنسولين والمواد الحساسة للحرارة في السيارة أو أي مكان آخر به تغيرات في درجات الحرارة وراجع تعليمات الشركة المصنعة لهذه المواد لتتعرف على أية تحذيرات محددة حول درجة الحرارة.
العناية بالقدمين عند مرضى السكري مهمه جدا لا تمشى حافى القدمين خلال الطواف