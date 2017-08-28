رصد مخالفات في جمعية " حماية المستهلك " بـ 15 مليون ريال - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

كشفت مصادر مطلعة، عن رصد ديوان المراقبة العامة تجاوزات ومخالفات في جمعية ” حماية المستهلك ” تقدر بنحو 15.4 مليون ريال.

وأوضحت مصادر أن المخالفات المرصودة تمت خلال الفترة من (2009) إلى (2014)، وذلك بعد أن راجع فريق من خبراء الديوان سير العمل بالجمعية وفحص عددا من البلاغات خلال تلك الفترة.

وأشارت إلى أنه من أبرز المخالفات المرصودة، وجود مبلغ 8 ملايين ريال مديونات متراكمة، فضلا عن صرف 1.4 مليون ريال تحملتها الميزانية لقاء إسقاط عضوية أحد المسؤولين بالجمعية، ونصف مليون ريال لشراء أثاث دون مستندات أو مطابقة المواصفات، فضلا عن عقد اجتماعات استثنائية وتخصيص مبالغ مالية لم ينص عليها تنظيم الجمعية.

وأكدت أنه سيتم محاسبة مرتكبي تلك التجاوزت، وسيتم التعامل معهم وفق الأنظمة.