كشافة المدينة تواصل تقديم خدماتها لضيوف الرحمن في مكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تواصل كشافة الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة تقديم خدماتها الكشفية لحجاج بيت الله الحرام ضمن مشاركتها في معسكرات الخدمة الكشفية لضيوف الرحمن بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة لحج هذا العام 1438هـ .

وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة ناصر بن عبدالله العبد الكريم أن عدد المشاركين من كشافة المدينة المنورة في معسكرات الخدمة الكشفية لضيوف الرحمن بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة بقيادة المشرف التربوي يوسف بن صالح الحجوري وعبدالله السريحي / 32 / قائدا وكشافا ، مؤكدا أن كل ما يبذله أبناء الكشافة يدفعهم إليه حسهم الوطني العالي والمخلص للبذل والعطاء في عمل الخير.

ونوه العبدالكريم بدعم سمو أمير منطقة المدينة المنورة الذي كان له الأثر الأكبر في استمرار الخدمات المتميزة لكشافة المدينة المنورة الذين حققوا من خلاله حضوراً مشرفاً وتميزاً على مستوى مناطق ومحافظات المملكة في مجالات التطوع وخدمة الحجاج والمعتمرين وخدمة البيئة والمجتمع .

من جهته أوضح رئيس قسم النشاط الكشفي بتعليم المدينة المنورة صالح بن محمد صالح أن أفراد الكشافة المشاركين في معسكرات الخدمة الكشفية لضيوف الرحمن بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة لحج هذا العام 1438هـ ، تلقوا برامج تدريبية مكثفة لإعدادهم للقيام بأعمال المسح والإرشاد ودورات في الإسعافات الأولية وأعمال الدفاع المدني والإنقاذ والإخلاء ليكونوا في مستوى عال من الجاهزية خلال المشاركة والخدمات التي يقدمونها وليمثلوا منطقة المدينة المنورة خير تمثيل جنباً إلى جنب مع إخوانهم أفراد الفرق الكشفية من مختلف مناطق ومحافظات المملكة .