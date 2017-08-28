تعليم الباحة يعتمد الحركة الداخلية لتنقلات المعلمين والمعلمات - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

اعتمد مدير عام التعليم بمنطقة الباحة سعيد بن محمد مخايش الحركة الداخلية لتنقلات المعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1438 ـ 1439هـ .

وأوضحت الإدارة أنه تم تلبية رغبة ( 482 ) معلماً بنسبة إجمالية بلغت (45%) من عدد المتقدمين، بينما تم نقل ( 358 ) معلمة بما نسبته (32%) من المتقدمات ، مشيراً إلى أنه يمكن للمعلمين والمعلمات الاطلاع على نتائج الحركة عبر الدخول إلى نظام ” نور “.

وهنأ المدير العام المعلمين والمعلمات المشمولين بالحركة بتحقيق رغباتهم مشيرا إلى تطلعاته بأن تحقق الحركة أهدافها بتهيئة بيئة العمل الإيجابية للمعلم وللمعلمة في أداء رسالتهم السامية نحو الطلاب والطالبات، مؤكدا أن الإدارة تسعى لتحقيق كل رغبات المعلمين والمعلمات وفق الضوابط والاشتراطات وما تتيحه الإجراءات المنظمة للحركة .

وعبر عن شكره للقائمين على إجراءات الحركة برئاسة المساعد للشؤون المدرسية عمر هجاد الغامدي ومدير شؤون المعلمين (المكلف) فيصل رمزي ومشرفي ومشرفات الإدارة على جهودهم في دراسة كل الرغبات وتلبية البعض منها وفق الضوابط والتعليمات المنظمة لحركة النقل متمنيا للجميع التوفيق في مهام عملهم.