فيديو مروع لتسمين الثعالب لانتاج الفرو - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

رصدت مجموعة من حقوق الحيوان الفلندية للعدالة الحيوانية ، أرتكاب مسئولي مزارع لأنتاج الفراء بتسمين الثعالب حتي يصل حجمها أضعاف حجمها الطبيعي لأنتاج مزيد من الفراء .

حيث نشرت المجموعة ، مقطع فيديو مروع تظهر به ثعالب عملاقة تعيش في أقفاص ضيقة، إذ يتم تسمينها عمدا لإنتاج المزيد من الفراء في فنلندا.

وقال أحد النشطاء إن الحيوانات الطبيعية تزن 3.5 كجم، لكن الثعالب في المزارع بغرب فنلندا تزن أكثر من 19 كجم، ولديها عيون حمراء وتكافح من أجل الحركة داخل الأقفاص الضيقة ، وهذا نتيجة الجشع لتحقيق الأرباح، فالمزيد من الجلد يعني المزيد من المال.

ويشار إلى أنه يوجد ما يقدر بنحو 900 مزرعة فراء في فنلندا، وتعد ممارسة تسمين الثعالب أمرا شائعا، حيث يمكن للثعالب أن تعيش في الأقفاص لمدة تصل إلى أربع سنوات قبل قتلها وبيع فرائها للشركات، لصنع القبعات والمعاطف والسترات.