فيديو مروع لتسمين الثعالب لانتاج الفرو - صحيفة صدى الالكترونية

فيديو مروع لتسمين الثعالب لانتاج الفرو
رصدت مجموعة من حقوق الحيوان الفلندية للعدالة الحيوانية ، أرتكاب مسئولي مزارع لأنتاج الفراء بتسمين الثعالب حتي يصل حجمها أضعاف حجمها الطبيعي لأنتاج مزيد من الفراء .
حيث نشرت المجموعة ، مقطع فيديو مروع تظهر به ثعالب عملاقة تعيش في أقفاص ضيقة، إذ يتم تسمينها عمدا لإنتاج المزيد من الفراء في فنلندا.
وقال أحد النشطاء إن الحيوانات الطبيعية تزن 3.5 كجم، لكن الثعالب في المزارع بغرب فنلندا تزن أكثر من 19 كجم، ولديها عيون حمراء وتكافح من أجل الحركة داخل الأقفاص الضيقة ، وهذا نتيجة الجشع لتحقيق الأرباح، فالمزيد من الجلد يعني المزيد من المال.
ويشار إلى أنه يوجد ما يقدر بنحو 900 مزرعة فراء في فنلندا، وتعد ممارسة تسمين الثعالب أمرا شائعا، حيث يمكن للثعالب أن تعيش في الأقفاص لمدة تصل إلى أربع سنوات قبل قتلها وبيع فرائها للشركات، لصنع القبعات والمعاطف والسترات.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 491 ] نشر منذ 41 دقيقة
الجشع البشرى للمال والسلطة لا حدود له وقد تأثرت به حتى الحيوانات ليست الثعالب فقط هى من يعانى من الجشع البشرى معظم الحيوانات تعانى من الجشع البشرى للمال .
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1276 ] نشر منذ 28 دقيقة
الجشع وصل للبعض غش طعام الانسان ومثال لذلك -تسمين الدواجن عن طريق الحقن او الطعام فتجدها تسابق عمرها بالحجم بل تعدى ذلك للفواكه والخضروات بوضع مواد كيميائيه مع الري -فتجد حبة الطماطم تسبق يومها بالنضج فتجدها حمراء من الخارج خضراء من الداخل وغير ذلك كثيير-مصداق للحديث تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم-
كان زمان[ عدد التعليقات: 1283 ] نشر منذ 17 دقيقة
قسم بالله شيء مقرف ..
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 3119 ] نشر منذ 16 دقيقة
الله المستعان .