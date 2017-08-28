مصر وألمانيا توقعان اتفاقًا بشأن التعاون في مجال الهجرة - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

شهد وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره الألماني زيجمار جابرييل، في برلين التوقيع على اتفاق حول عناصر التعاون بين مصر وألمانيا في مجال الهجرة، أمس الأحد.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد أن الاتفاق تم على هامش المباحثات التي أجراها الوزير شكري مع نظيره الألماني خلال زيارته الحالية لبرلين التي تناولت عدد من الموضوعات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها الأزمة الليبية وعملية السلام في الشرق الأوسط وسبل مواجهة الهجرة غير الشرعية.