القوات الروسية توجه ضربة قوية لداعش في نهر الفرات - صحيفة صدى الالكترونية

موسكو(صدى):

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأحد، القضاء على مجموعة كبيرة من مسلحي تنظيم داعش في ضواحي مدينة غانم علي في وادي نهر الفرات في سوريا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن القوات الجوية الروسية قضت على 800 مسلح وتدمير 13 دبابة و39 عربة رباعية الدفع محملة برشاشات ثقيلة و9 مدافع هاون تابعة لمسلحي داعش في ضواحي مدينة غانم علي بوادي نهر الفرات.

وأضاف البيان أن القوات السورية طورت هجومها للتقدم نحو مدينة دير الزور بهدف فك الحصار عنها والقضاء على آخر معاقل التنظيم في الأراضي السورية.