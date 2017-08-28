الفيصلي الأردني ينهي عقد مدربه نيبوشا من أجل الزمالك المصري - صحيفة صدى الالكترونية

عمان(صدى):

أعلن نادي الفيصلي الأردني، مساء أمس الأحد، انتهاء تعاقده مع مدرب فريق كرة القدم بالنادي الصربي نيبوشا ديورديفيتش.

وأوضح الفيصلي في بيان، ” نيبوشا يودع الزعيم، صرح بكر العدوان نائب رئيس النادي والناطق الإعلامي بأن نيبوشا سيتوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة لتوقيع عقده الجديد مع نادي الزمالك المصري “.

وأضاف البيان، أن المدرب قدم الشكر لإدارة النادي برئاسة الشيخ سلطان ماجد العدوان والجهاز الإداري للفريق وجهازه الفني المعاون وكافة اللاعبين، علمًا انه سيتم تطبيق شروط العقد بين الطرفين النادي الفيصلي والسيد نيبوشا.

وكانت وسائل إعلام مصرية قد أشارت لوجود شرط جزائي في عقد المدرب الصربي مع الفيصلي يقدر بـ 125 ألف دولار وأن الزمالك اتفق مع المدرب على دفع نصف المبلغ.

كما أضافت وسائل الإعلام، أن المدرب سيتقاضي راتبًا شهريًا في الزمالك يقدر بـ 37 ألف دولار.