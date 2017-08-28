ترامب يتفقد أضرار إعصار " هارفي " الأسوأ في تكساس - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

قالت متحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، أمس الأحد، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيتوجه إلى تكساس، الثلاثاء، لتفقد الأضرار والفيضانات الناجمة عن الإعصار ” هارفي ” الذي ضرب الولاية أواخر الأسبوع الماضي كإعصار قوي من الفئة الرابعة.

وأضافت ساندرز، أن البيت الأبيض ” ينسق عمليات الإمداد والتموين مع الولاية والمسؤولين المحليين “.

وكان ترامب أكد قبل ساعات من ذلك أنه لن يذهب إلى تكساس إلا بعد أن يتأكد من أن زيارته لن تتسبب ” بتعطيل ” عمليات الإنقاذ.

وقال ترامب في سلسلة من التغريدات عبر ” تويتر ” بشأن الكارثة، التي تشكل أول تحد داخلي حقيقي له منذ تسلمه منصبه مطلع العام، إن “التركيز يجب أن ينصبّ على الحياة والسلامة”.

وقد أعلن مطار جورج بوش الدولي في مدينة هيوستن بولاية تكساس، عن تعليق كافة رحلاته التجارية، الأحد، بعدما غمرت الفيضانات الطرقات المؤدية إليه نتيجة مرور الاعصار “هارفي”، الأعنف الذي يضرب الولاية منذ 1961. وكان مطار هوبي الدولي، ثاني مطار في المدينة، قد علق بدوره كافة الرحلات بسبب السيول التي غمرت المدارج.

وذكرت مصلحة الأرصاد الجوية الأمريكية، أن تأثيرات “هارفي” الذي تسبب في وقوع فيضانات قوية في شرق تكساس وهيوستن، كبرى مدن الولاية، هي “الأسوأ”. ويعد “هارفي” أقوى إعصار يضرب الولايات المتحدة منذ 2005، وولاية تكساس منذ 1961، قبل أن تخف حدته ويتحول إلى عاصفة استوائية.