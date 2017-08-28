بالفيديو.. موناكو يكتسح مارسيليا بسداسية في الدوري الفرنسي - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

اكتسح فريق موناكو، مساء أمس الأحد، ضيفه مارسيليا بستة أهداف مقابل هدف في ختام منافسات الجولة الرابعة للدوري الفرنسي لكرة القدم.

ويعد فوز اليوم هو الأكبر لموناكو على مارسيليا في تاريخ المواجهات التي جمعت بين الفريقين في مختلف المسابقات.

جاءت المباراة سريعة من جانب موناكو الذي دخل اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور، وتمكن من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة الثانية عن طريق البولندي كميل غليك.

ومع حلول الدقيقة 20 احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لموناكو نفذها الكولومبي راداميل فالكاو في الشباك مسجلًا الهدف الثاني، ثم جاءت الدقيقة 34 ليضيف فالكاو الهدف الثاني له والثالث لفريقه.

وفي الدقيقة 45 أحرز اداما دياخابي الهدف الرابع ليخرج موناكو متقدمًا في شوط المباراة الأول برباعية نظيفة.

وفي الدقيقة 68 تمكن جبريل سيدبي من تسجيل الهدف الخامس، قبل أن يسجل ريمي كابيلا هدف حفظ ماء الوجه لمارسيليا في الدقيقة 74.

وبعدها بخمس دقائق اختتم البرازيلي فابينيو مهرجان الأهداف من ضربة جزاء ليخرج موناكو فائزًا بستة أهداف لهدف.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد موناكو إلى 12 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف باريس سان جيرمان المتصدر، بينما تجمد رصيد مارسيليا عند 7 نقاط في المركز السادس.