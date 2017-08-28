بالصور.. وزير التعليم يدشن معسكرات الخدمة العامة للكشافة في المشاعر المقدسة - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

دشن وزير التعليم رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور أحمد بن محمد العيسى، مساء أمس الأحد، معسكرات الخدمة العامة التي تقيمها الجمعية في المشاعر المقدسة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، بحضور معالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني ، ومعالي مساعد رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالله بن عبدالرحمن العيسى ، وذلك في المعسكر الرئيس للجمعية في مشعر عرفات .

وتجول معاليه والحضور على مقار لجنة الخرائط والأدلة الإرشادية ، والمجموعات ، وشؤون المعسكرات ، وتقنية المعلومات ، والشؤون الإعلامية.

وتضمن الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة كلمة للمشرف العام على المعسكرات في المملكة الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد ،أكد فيها تشرف أبناء المملكة بخدمة ضيوف الرحمن التي تشهد تطوراً بفضل من الله تعالى ثم برعاية ودعم القيادة الحكيمة ، مشيراً إلى أن جمعية الكشافة سخرت 8000 مشارك من جميع القطاعات الكشفية في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنافذ البرية والبحرية ومدن الحجاج .

وأفاد الدكتور الفهد ، أن الأعمال الكشفية تربي الشباب على البذل والعطاء وتحمل المسؤولية وتنمي فيهم حب الوطن الغالي ، مفيداً أن المشاركين يخضعون للعديد من الدورات التدريبية بالتعاون مع العديد من الجهات منها كلية نايف للأمن الوطني ووزارة الصحة وهيئة الهلال الأحمر والدفاع المدني ونبراس، بالإضافة إلى الاختبارات المعرفية والمهارية ، وورش العمل المتخصصة .

وقال : إن ما يقوم به الكشافة من إرشاد للحاج أو تفويج للمشاعر أو مشاركة مع رجال الأمن يعد عملاً يساعد في استكمال ركن من أركان الإسلام ، التي جندت الدولة كل إمكاناتها بإشراف مباشر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي العهد الأمين- حفظهما الله – .

عقب ذلك قًدمت أهزوجة كشفية ، ثم كلمة لمعالي وزير التعليم، نوه فيها بالجهود التي تبذلها الدولة – رعاها الله – في خدمة ضيوف الرحمن ، لينعموا برحلة إيمانية مطمئنة ، وليؤدوا نسكهم بكل يسر وسهولة ، ضمن منظومة الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام .

وأشار معاليه، إلى أن جمعية الكشافة العربية السعودية عملت في الفترة الأخيرة على تطوير أعمالها كافة ، وفي معسكرات الحج والعمرة خاصة ، وتزويد المنتمين للكشافة بالمعارف والمهارات والقدرات اللازمة من خلال توفير فرص التدريب في مختلف المجالات المتعلقة بالعمل الكشفي التطوعي بما يحقق الأهداف الاستراتيجية التي تسعى إليها الجمعية وفق منهجية للعمل بالتجهيز على مدار العام بدلاً من العمل الموسمي مع تطبيق معايير الجودة ، ومقاييس الأداء ، لرفع مستوى الجاهزية لمعسكرات الخدمة في العمرة والحج .

وقال : إننا اليوم ونحن نطلق برامج معسكرات الخدمة العامة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ندرك حجم العمل التطوعي الذي يقوم به المشاركون فيها من القادة والكشافة والجوالة وجميع العاملين في الخدمات المساندة ، لكننا في نفس الوقت ندرك أيضاً أن من قدم للعمل في هذه المعسكرات يدرك معنى العمل التطوعي ، ومدى إيمانهم بالمسؤولية المجتمعية وخدمة ضيوف الرحمن والوطن.

بعد ذلك شاهد معاليه والحضور عرضاً مرئياً عن تاريخ الحركة الكشفية في خدمة ضيوف الرحمن.

عقب ذلك ألقى معالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز الهويريني كلمة أشاد خلالها بالجهود التي تقدمها الكشافة لخدمة ضيوف الرحمن ، والتطور النوعي والارتقاء الذي شهدته معسكرات الخدمة العامة في السنوات الأخيرة التي أتيحت له الفرصة بمشاركة الكشافة جهودهم والاطلاع عليها ، مؤكداً أن الكشافة رجال أمن وهم يقدمون الخدمة بمساعدة الضعيف والمفقود.