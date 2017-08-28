عبدالله آل ثاني يوجه رسالة هامة للقطريين قبل إغلاق المنافذ بعد الحج - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

وجه الشيخ عبدالله آل ثاني، رسالة هامة للمواطنين القطريين، الذين لديهم مصالح في المملكة، بضرورة الإسراع بتوفيق أوضاعهم داخل المملكة قبل إغلاق منفذ سلوى بعد الحج.

وقال الشيخ عبدالله في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: ” إخواني وأبنائي القطريين.. أرجو من أصحاب الحلال ومن لهم مصالح بالشقيقة السعودية إنهاء وضعهم بسرعة قبل إعادة قفل المنافذ بعد الحج “.

ومن جانب آخر، أثنى الشيخ عبدالله آل ثاني على الخدمة المقدمة من قبل المسؤولين السعوديين للتسهيل على الحجاج القطريين لأداء مناسك الحج، قائلا: ” أشكر المسؤولين في السعودية على تزويدي بالأرقام ووضعها بالتصميم السابق لسهولة تداوله وتفانيهم في خدمة حجاج بيت الله “.