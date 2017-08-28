في لقطة أبوية.. رجل أمن يحتضن طفل نائم أثناء البحث عن ذويه - صحيفة صدى الالكترونية

في لقطة أبوية.. رجل أمن يحتضن طفل نائم أثناء البحث عن ذويه
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لطفل نائم في حضن رجل أمن، أثناء عمليات بحث الدوريات عن ذويه.
وحازت الصورة إعجاب متداوليها، الذين أثنوا على ممارسات رجال الأمن الإنسانية، وجهودهم في العثور على المفقودين.
ابو فيصل[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يحفظكم ويرعاكم
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 3085 ] نشر منذ 47 دقيقة
عسى ربي يجزاه الجنه و نعيمها .
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 609 ] نشر منذ 13 دقيقة
الله اكبر
من غير احفاد الصحابة قلب كبير في ساعة الين
واسود في ساحات الوغى عند القاء
اللهم حفظهم