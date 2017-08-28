في لقطة أبوية.. رجل أمن يحتضن طفل نائم أثناء البحث عن ذويه - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لطفل نائم في حضن رجل أمن، أثناء عمليات بحث الدوريات عن ذويه.

وحازت الصورة إعجاب متداوليها، الذين أثنوا على ممارسات رجال الأمن الإنسانية، وجهودهم في العثور على المفقودين.