 في لقطة أبوية.. رجل أمن يحتضن طفل نائم أثناء البحث عن ذويه - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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في لقطة أبوية.. رجل أمن يحتضن طفل نائم أثناء البحث عن ذويه

في لقطة أبوية.. رجل أمن يحتضن طفل نائم أثناء البحث عن ذويه
عادل الحربي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لطفل نائم في حضن رجل أمن، أثناء عمليات بحث الدوريات عن ذويه.
وحازت الصورة إعجاب متداوليها، الذين أثنوا على ممارسات رجال الأمن الإنسانية، وجهودهم في العثور على المفقودين.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يحفظكم ويرعاكم

[ عدد التعليقات: 3085 ] نشر منذ 47 دقيقة

عسى ربي يجزاه الجنه و نعيمها .

[ عدد التعليقات: 609 ] نشر منذ 13 دقيقة

الله اكبر
من غير احفاد الصحابة قلب كبير في ساعة الين
واسود في ساحات الوغى عند القاء
اللهم حفظهم

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