التعليم تكشف حقيقة تغيير وهيكلة المراحل الدراسية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

كشفت وزارة التعليم، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن تغيير ودمج نظام المراحل الدراسية وإعادة هيكلتها، مؤكدا عدم صحة الإشاعات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، في تصريح له أمس الأحد، أن كل المزاعم التي تم تداولها عبر رسائل ” واتساب ” بشأن تغيير شكل التعليم العام بالمملكة، غير صحيحة جملةً وتفصيلًا.

يذكر أنه قد انتشرت في الساعات الأخيرة عدة رسائل عبر مواقع التواصل تفيد بأن المرحلة الأولية ستصبح 5 أعوام تبدأ من سن 4 سنوات، والإعدادية 5 أعوام والثانوية 4 أعوام بعد تجاوز المرحلتين الأولية والإعدادية.