بالفيديو.. توافد الحجاج على بئر زمزم بجوار الكعبة قبل 80 عامًا - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

نشرت دارة الملك عبدالعزيز، أمس الأحد، مقطع فيديو نادر لسقيا بئر زمزم، تم تصويره في حج عام 1357هـ / 1938م، كما نشرت صورا نادرة لباب دخول الحجاج إلى الحرم من باب الصفا.

وأظهر الفيديو، مكان بناية سقيا بئر زمزم والذي كان قريبا من الكعبة، بعد أن أنشأه الملك سعود بن عبدالعزيز، كما ظهرت جموع الحجيج وهم يتوافدون عليها للنهل من مياهها.

ووثقت الصور، دخول الحجاج إلى الحرم المكي من باب الصفا عام 1372هـ /1953م، ونشرت صورة أخرى لمشعر الصفا في حج عام 1374هـ /1955م ويظهر بداية أعمال التوسعة السعودية الأولى.