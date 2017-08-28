بالفيديو.. توافد الحجاج على بئر زمزم بجوار الكعبة قبل 80 عامًا - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. توافد الحجاج على بئر زمزم بجوار الكعبة قبل 80 عامًا
نشرت دارة الملك عبدالعزيز، أمس الأحد، مقطع فيديو نادر لسقيا بئر زمزم، تم تصويره في حج عام 1357هـ / 1938م، كما نشرت صورا نادرة لباب دخول الحجاج إلى الحرم من باب الصفا.
وأظهر الفيديو، مكان بناية سقيا بئر زمزم والذي كان قريبا من الكعبة، بعد أن أنشأه الملك سعود بن عبدالعزيز، كما ظهرت جموع الحجيج وهم يتوافدون عليها للنهل من مياهها.
ووثقت الصور، دخول الحجاج إلى الحرم المكي من باب الصفا عام 1372هـ /1953م، ونشرت صورة أخرى لمشعر الصفا في حج عام 1374هـ /1955م ويظهر بداية أعمال التوسعة السعودية الأولى.
بئر زمزم – حج عام 1357هـ /1938م#الحج_رسالة_سلام#حج_١٤٣٨#الحج 🕋 pic.twitter.com/QN0jiXsTD6
— دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) August 27, 2017
مشعر الصفا في حج عام1374هـ /1955م ويظهر بداية أعمال التوسعة السعودية الأولى#الحج_رسالة_سلام#حج_١٤٣٨#الحج 🕋 pic.twitter.com/5Zea40fkmm
— دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) August 27, 2017
باب الدخول إلى الحرم من باب الصفا عام 1372هـ /1953م#الحج_رسالة_سلام#حج_١٤٣٨#الحج 🕋 pic.twitter.com/EhL5SQLpev
— دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) August 27, 2017
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