اكتمال تفويج ضيوف الرحمن من المدينة المنورة لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

اكتملت بالمدينة المنورة، أعمال تفويج غالبية ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام, إلى مكة المكرمة والمشاعر والمقدسة، حيث غادرت أفواج الحجيج انطلاقاً من ميقات ذي الحلفية وألسنتهم تصدح بالتلبية لله الواحد القهار بأن يمن الله عليهم بأدائهم لنُسك الحج وأن يتقبل صالح أعمالهم.

ويُعد اليوم الخامس من شهر ذي الحجة, هو ذروة سنام موسم ما قبل الحج بالمدينة المنورة, ففي هذا اليوم تُغادر غالبية حجاج بيت الله الحرام قاصدين البيت العتيق والمشاعر المقدسة لتأدية نُسك الحج.

وبإشراف ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل أمير منطقة المدينة المنورة بالنيابة, استنفرت مختلف الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بأعمال الحج, كل طاقتها وجهودها للتيسير على حجاج بيت الله الحرام وسط انتظام تام للحركة المرورية بطريق الهجرة المؤدي لمكة المكرمة, وانتشار الفرق الرقابية والخدمية على جنباته وفي أماكن توقف الحافلات, بمنظومة عمل متكاملة تتولى فيها التنسيق المباشر بين مختلف القطاعات لجنة الحج والعمرة والزيارة بالمدينة المنورة التي تعمل على مدار الساعة خلال موسم الحج, للتنسيق والإشراف على مختلف الأعمال والمهام ذات الصلة بخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وشهد ميقات ذي الحليفة “آبار علي” اليوم توافد أعداداً كبيرة من ضيوف الرحمن, للإحرام وعقد نية الحج, حيث اكتظت مواقف وساحات الميقات بحجاج بيت الله الحرام الذين يحرصون على زيارته وأداء الصلاة فيه والإحرام منه للحج, ترافق معه جهود كبيرة وأعمال جليلة تُقدمها مختلف الجهات ذات العلاقة بأعمال الحج, من خلال تنظيم دخول الحافلات لمواقف الميقات بانسيابية تامة, والتيسير على حجاج بيت الله الحرام بالإشراف على دخولهم للميقات بتنسيق تام وعمل لافت على تنظيم وإدارة الحشود.

كما تُقدم عدداً من الفرق الطبية التابعة لوزارة الصحة بساحات الميقات خدماتها لحجاج بيت الله الحرام من خلال توزيع عدد من المطويات الصحية التوعوية للحجاج بمختلف اللغات, إضافة إلى مستلزمات صحية وعبوات سوائل تعقيم لليدين بشكل مجاني, إلى جانب ما تُقدمه الجهات التعاونية والإرشادية الأخرى من كُتب دينية بلغات مختلفة تشرح نُسك الحج بشكل مُبسط ومُيسر بالإضافة إلى مطبوعات أخرى شرعية يستفيد منها الحاج.

بدوره ثمن مدير إدارة المرور بمنطقة المدينة المنورة العقيد الدكتور صلاح بن سمار الحربي التعاون الكبير والتنسيق التام بين مختلف الجهات العاملة بالحج, مفيداً أن مرور المدينة المنورة أعد ومنذ وقت مبكر خطة مرورية خاصة لذروة تفويج الحجاج, يُنفذها قادة وأفراد منتشرون بالميدان بآلياتهم, للإشراف على انسيابية الحركة المرورية بمحيط المسجد النبوي الشريف والطرق الرئيسية المؤدية للميقات.

وأضاف الحربي أن رجال المرور يتأكدون من سلامة الحافلات المُقلة للحجاج قبل المُغادرة من الميقات, من خلال الكشف من قِبل متخصصين على إطارات الحافلة وسلامتها وغيرها من الأمور الفنية الضرورية والمهمة حرصاً على سلامة حجاج بيت الله الحرام, إلى جانب تقديم نصائح توعوية مرورية وإرشادية لسائقي الحافلات, من خلال رسوم وتصميمات فنية تعكس المحتوى التوعوي بشكل ميسر وبسيط تُوزع عليهم أثناء توقف الحافلات بالميقات.

من جهته أوضح نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينة المنورة عصام دمياطي أن المؤسسة نفذت اليوم خطط أعمالها لتفويج الحجاج في يوم الذروة, من خلال كوكبة من الكوادر المؤهلة التي بذلت جهوداً كبيرة في التيسير على حجاج بيت الله الحرام, وتسهيل مُغادرتهم وفق التنسيق المسبق من خلال المكاتب الميدانية للمؤسسة.

وأفاد دمياطي أنه جرى اليوم تفويج أكثر من (83.213) حاجاً من المدينة المنورة, من خلال محطة الميقات, ومحطة حجاج البر, تقلهم (2.482) حافلة لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.