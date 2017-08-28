بالفيديو.. ميلان يواصل انتصاراته بهدفين في كالياري - صحيفة صدى الالكترونية

ميلان(صدى):

واصل فريق اي سي ميلان، سلسلة انتصاراته في الموسم الحالي للدوري الإيطالي، بتغلبه على ضيفه كالياري بهدفين لهدف ضمن منافسات الجولة الثانية للمسابقة، مساء أمس الأحد.

وبادر ميلان بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة العاشرة عن طريق باتريك كوتروني، وتمكن كالياري من تسجيل التعادل في الدقيقة 56 عن طريق البرازيلي جواو بيديو غلفاو.

ومع حلول الدقيقة 70 تمكن الإسباني خيسوس فيرنانديز سوسو من تسجيل هدف الفوز والثلاث نقاط.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد اي سي ميلان إلى 6 نقاط محققًا انتصاره الثاني على التوالي ليحتل المركز الرابع بفارق الأهداف خلف يوفينتوس وانتر ميلان ونابولي، بينما تلقى كالياري الهزيمة الثانية له على التوالي ليحتل المركز التاسع عشر وقبل الأخير بلا رصيد من النقاط.