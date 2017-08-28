حرس الحدود الأمريكي يعثر على نفق على الحدود مع المكسيك - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

عثر حرس الحدود الأمريكي، أمس الأحد، في مدينة ” سان دييغو ” بولاية كاليفورنيا، على نفقٍ تحت الحدود مع المكسيك.

وقالت مصادر إعلامية في كاليفورنيا، إن عناصر حرس الحدود ضبطت 30 مهاجرا، خلال محاولة تسللهم إلى الأراضي الأمريكية، عبر النفق المضبوط.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن من بين الأشخاص المضبوطين، 23 مهاجرا صينيا، و7 آخرين يحملون الجنسية المكسيكية.

وأشار مسؤولون في حرس الحدود، إلى أن النفق امتداد لواحد آخر، كشفه الجيش المكسيكي على أراضيه، في وقت سابق خلال الشهر الجاري.