البشير: ليس لنا أجندة خاصة في ليبيا ونرفض التدخل الخارجي - صحيفة صدى الالكترونية

الخرطوم(صدى):

أكد الرئيس السوداني عمر البشير، أمس الأحد، رفض بلاده، لأي تدخل خارجي في ليبيا، مشددا على ” عدم وجود أجندة خاصة لبلاده ” في ليبيا.

ودعا البشير، خلال الجلسة الافتتاحية للمباحثات المشتركة مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، ووفده المرافق، بالقصر الجمهوري بالخرطوم، ” للحفاظ على أمن واستقرار ووحدة ليبيا وسيادتها على أراضيها “.

وأضاف: ” وحدة التراب الليبي غاية يسعى لها السودان ويرفض المساس بها “، مؤكدا: ” السودان يدعم كل مسعى يوحد الليبيين في صعيد واحد، ويضمن حقهم في الإسهام والمشاركة في إعادة بناء مستقبلهم “.

وشدد البشير على ” ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الليبية الشرعية ووحدتها واحترام سيادة القانون “، موضحا أن ” بعض المجموعات الليبية ما زالت تستخدم مجموعات من الحركات المسلحة الدارفورية الهاربة والمتمردة كمرتزقة، وتقدم لهم الدعم للقيام بنشاط هدام يستهدف أمن واستقرار ليبيا، وتهدد أمن واستقرار السودان والمنطقة، وتؤخر جهود الحل السلمي في ليبيا “.