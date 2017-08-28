مدني الرياض: سيتم معاقبة مستعرض جهاز جوال الشاب المتوفي - صحيفة صدى الالكترونية

مدني الرياض: سيتم معاقبة مستعرض جهاز جوال الشاب المتوفي
أوضح المتحدث الإعلامي بالدفاع المدني بمنطقة الرياض الرائد محمد الحمادي، أنه تم التعرف على مستعرض جهاز جوال الشاب المتوفي بسبب حادث مروري، مؤكدا أنه سيتم التحقيق معه ومعاقبته بموجب النظام.
وأكد الحمادي، التواصل مع أسرة الشاب المتوفي وتقديم الاعتذار لهم على ما قام، مضيفا أن هذا عمل غير مقبول ويعد هذا التصرف عمل فردي لا يمثل رجال الدفاع المدني الحريصين على حرمة الأموات والذي يبذلون ما في وسعهم لإنقاذ الأرواح.
وقدم الرائد الحمادي، باسم كافة منسوبي الدفاع المدني، أحر التعازي وأصدق المواساة لأسرة الشاب رحمه الله مكرراً اعتذاره الشديد لهم سائلاً الله سبحانه وتعالى للشاب المغفرة وأن يسكنه فسيح جناته أنه سميع مجيب الدعاء.
مغرد[ عدد التعليقات: 421 ] نشر منذ 54 دقيقة
لا حول ولاق وة الا بالله الله يرحمه وهذا نذل مو رجال الى يسوى هذى الفعله الرجل ميت يروح يغتش اسراره نقول لمدير الدفاع المدنى الرجال ميت وترا ه فى ذمتك تنصفه بمعا قبت هذ ا الى لا يمثل الدفاع المدنى معا قبه شديده لو فصله