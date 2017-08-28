موظفو الأمن بمطار برشلونة يدعون لمزيد من الإضرابات - صحيفة صدى الالكترونية

برشلونة(صدى):

دعا موظفو الأمن بمطار إلبرات في برشلونة، إلى جولة جديدة من الإضرابات اعتباراً من الثامن من سبتمبر للمطالبة بتحسين ظروف العمل والاستعانة بمزيد من الموظفين.

ونظم موظفو شركة يولين لأمن المطار سلسلة من الإضرابات القصيرة منذ مطلع أغسطس تسببت في انتظار استمر ساعات خلال ذروة موسم السياحة.

وبعد اجتماع الأحد وافق موظفو الشركة بالإجماع على وقف العمل لفترتين مدة الواحدة ساعة كل يوم جمعة اعتباراً من الثامن من سبتمبر.

وهذا المطار هو ثاني أكثر مطارات إسبانيا إزدحاماً بعد باراخاس في مدريد كما أنه مركز رئيسي لشركات الطيران الدولية ووجهة للسائحين الزائرين لساحل شمال شرق اسبانيا على البحر المتوسط.

كانت الحكومة الاسبانية قالت إن الحرس المدني سيتولى مراقبة الأمن في المطار للحد من أي تعطيل.