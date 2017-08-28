هطول أمطار على المدينة المنورة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

هطلت مساء الأحد, أمطار خفيفة على أجزاء من المدينة المنورة.

كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس، الأحد، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة ومكة المكرمة، تبقي السماء غائمة جزئياً على المناطق الوسط والشمالية، وتزداد الرطوبة النسبية على سواحل شرق المملكة .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج ،بينما تكون على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .