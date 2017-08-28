بعثة المنتخب الوطني تصل مدينة العين الإماراتية - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

وصلت بعثة المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم إلى مدينة العين الإماراتية استعداداً لمواجهة المنتخب الإماراتي الثلاثاء ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2018.

وكان الأخضر أجرى الأحد قبل مغادرته لمدينة العين تدريباً مغلقاً بحضور رئيس مجلس إدارة اتحاد لكرة القدم عادل بن محمد عزت، بدأ بالجري حول الملعب، ثم تمرين الإحماء باستخدام الأقماع، بعدها تمرين التمرير المتنوع، ليختتم المدير الفني للأخضر بيرت فان مارفيك الحصة بمناورة تكتيكية على كامل مساحة الملعب طبق من خلالها الطريقة التي سيلعب بها الأخضر مواجهته أمام منتخب الامارات.

وسيختتم الأخضر استعداداته مساء الغد بحصة تدريبية على استاد هزاع بن زايد عند الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة .

من جانب آخر يعقد المدير الفني للمنتخب بيرت فان مارفيك عند الساعة 12:15 من ظهر الإثنين المؤتمر الصحفي بإستاد هزاع بن زايد للحديث عن مواجهة الأخضر والإمارات.