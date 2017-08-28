بالفيديو.. أحد أهالي العوامية يعبر عن فرحته بعد القضاء على الإرهاب - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمواطن يسير في أحد شوارع بلدة العوامية، شرق المملكة ويعبر عن فرحته بعد القضاء علي الإرهابيين، وعودة الحياة بها.

وأظهر مقطع الفيديو، موثق الفيديو وهو يركب سيارته الخاصة ويتحدث إلي أحد أفراد الدوريات الأمنية المتواجدة في شوارع بلدة العوامية، معلن عن سعادته أثناء الحديث إليه، ثم أكمل سيرة في الطريق.