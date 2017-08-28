عبدالغني ينتقل إلى الدوري البلغاري - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

أعلن نادي فيريا البلغاري تعاقده مع اللاعب حسين عبدالغني قائد النصر السابق لمدة موسم واحد وكان النصر أعلن فك ارتباطه باللاعب بالتراضي بعد نهاية الموسم الماضي.

والنادي البلغاري يحتل حالياً المركز السابع في المسابقة البلغارية التي تشمل 14 نادياً حيث لعب ست مباريات وحقق 10 نقاط، متأخراً عن نادي سسكا صوفيا صاحب المركز الأول بـ 9 نقاط ،علماً بأن “ فيريا ” متبقية له مباراة الجولة السابعة من المسابقة.