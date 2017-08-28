 عبدالغني ينتقل إلى الدوري البلغاري - صحيفة صدى الالكترونية

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عبدالغني ينتقل إلى الدوري البلغاري

عبدالغني ينتقل إلى الدوري البلغاري
الرياض(صدى):

أعلن نادي فيريا البلغاري تعاقده مع اللاعب حسين عبدالغني قائد النصر السابق لمدة موسم واحد وكان النصر أعلن فك ارتباطه باللاعب بالتراضي بعد نهاية الموسم الماضي.

والنادي البلغاري يحتل حالياً المركز السابع في المسابقة البلغارية التي تشمل 14 نادياً حيث لعب ست مباريات وحقق 10 نقاط، متأخراً عن نادي سسكا صوفيا صاحب المركز الأول بـ 9 نقاط ،علماً بأن “ فيريا ” متبقية له مباراة الجولة السابعة من المسابقة.


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 102 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يوفقك ويسعدك أبو عمر يالفتى الذهبي
والله ياإنك كنت شاغل ناس هنا ورافع ضغطهم

الله يذكرك بالخير

إحنا كجمهور للعالمي لن ننساك يابطل

[ عدد التعليقات: 5623 ] نشر منذ 2 ساعتين

بفلوسه دفع ووقع
اجل لن تنسونه وبالأمس تطالبونه بترك الفريق 😂😂

[ عدد التعليقات: 730 ] نشر منذ 1 ساعة

لاعب لاغبار عليه ممتع وصاحب روح …الله يوفقه.

[ عدد التعليقات: 2015 ] نشر منذ 1 ساعة

ربنا يوفقك و اترك عنك العصبية

[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ 1 ساعة

بتوفيق يابو عمر
انت الوحيد تلعب بروح قتاليه

[ عدد التعليقات: 50 ] نشر منذ 47 دقيقة

*لاعب كبير بعقل طفل صغير*
*كان يمني النفس بحفل إعتزال بعد تحقيقهم للدوري ولكن……..!! حسب كلام عضو شرف لحسين ووعده بذلك؟ والرجال سحب بصمت والموضوع يطول*
*يعلن إعتزالة في الخارج لشي في نفس يعقوب؟!!*
واللبيب يفهم…..
بالتوفيق للاعب الكبير في لعبه والصغير في عقله…

[ عدد التعليقات: 422 ] نشر منذ 31 دقيقة

الله يشفيه صار عنده مرض بالكوره ويحاول يقنع الناس انه فلته زمانه في الكوره وهو طول عمره فاشل وللفقر تأثير

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