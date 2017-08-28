أظافر مضيفة تؤخر إقلاع طائرة ساعتين بمطار القاهرة - صحيفة صدى الالكترونية

عبده أبوالفضل (صدى):

شهد مطار القاهرة، الأحد، واقعة طريفة عندما تأخر إقلاع طائرة النيل المتجهة إلى مدينة العين بدولة الإمارات العربية ساعتين لتغيير إحدى المضيفات بسبب إصابتها فى أظافر يدها قبل دقائق من إقلاع الطائرة.

صرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة : أثناء استعداد قائد رحلة طيران النيل رقم 171 للإقلاع إلى مطار العين بدولة الإمارات فوجئ بإصابة إحدى مضيفات الطائرة فى أظافر يدها مما يحول دون إتمام مهمتها لخدمة الركاب على الطائرة فتم إلغاء سفرها وتغييرها بمضيفة أخرى لمواصلة الرحلة واستأنفت