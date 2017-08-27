40 بعثة طبية يطلعون على استعدادات مستشفيات المشاعر - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

نظمت ” الصحة ” جولة لبعثات الحج الطبية والبالغ عددها 40 بعثة من مختلف الدول الإسلامية، في مستشفيات المشاعر المقدسة مساء اليوم الأحد.

وبدأت الجولة من مدينة الملك عبدالله الطبية ثم انتقلت لعدد من مستشفيات المشاعر المقدسة، واطلعت الوفود على أقسام المدينة الطبية شملت مركز القلب ومركز الأورام، وأقسام العنايات المركزة وأقسام الطوارئ وأجنحة التنويم، كما وقف رؤساء الوفود على استعدادات المستشفيات بالمشاعر المقدسة والجهود المبذولة التي تقوم بها ” الصحة ” لتقديم خدمة صحية متكاملة لضيوف الرحمن على مستوى عالِ.

وتعرف أعضاء الوفود على التجهيزات العالية التي وفرتها ” الصحة ” من أنظمة وأجهزة حديثة، التي تعد من أفضل التجهيزات العالمية، مبدين إعجابهم بالاستعدادات التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين لتوفير رعاية صحية عالية المستوى لضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام .