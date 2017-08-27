⁠⁠⁠⁠⁠بالصور.. العثور على سيارة " فيراري " نادرة في اليابان - صحيفة صدى الالكترونية

طوكيو(صدى):

قالت وسائل إعلام يابانية اليوم الأحد، أن مزاد ” سوثبي ” سيعقد في التاسع من سبتمبر المقبل، في إيطاليا، مقابل 1.8 مليون دولار، لعرض سيارة ” فيراري ” طراز ” يونيكورن 365 جي تي بي/4 ” عثر في اليابان ويرجع إنتاجها إلى عام 1969.

وتتوقع ” سوثبي ” تحقيق إيرادات تتراوح بين 1.6 مليونا و3.2 مليون دولار، نظرا لندرة السيارة حيث أنتجت الشركة 1200 نسخة فقط من هذا الطراز بين عامي 1969 و1973، كما أنها الوحيدة التي أنتجتها ” فيراري ” بهيكل من الألمنيوم خاص بالطراز ” جي تي بي/4 ” ، وكان اشتراها مواطن يدعى ” ماكونو تاكاي ” في 1979 ولم يقدها كثيرا.