بالصور.. مشاهير الفنانين يقدمون واجب العزاء في وفاة والدة ليلى علوي - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

حرص عدد من الممثلين والفنانين وعدد من الإعلاميين من زملاء الممثلة ليلى علوي، على تقديم التعازي لها بوفاة والدتها، حيث توافدوا إلى مسجد النزهة للقوات المسلحة بمدينة نصر.

وكان أبرز الحاضرين وزير الثقافة حلمي النمنم، ورئيس نادي القضاة السابق أحمد الزند، والممثل يحيى الفخراني، إسعاد يونس، لبلبة، يسرا، الهام شاهين، رجاء حسين، هياتم، والفنانات :أنغام، سيمون، فيفي عبده، الإعلامية منى الشاذلي، ونقيب المهن السينمائية أشرف زكي والمنتج جمال العدل وفريدة الشوباشي ومصمم الازياء هانى البحيري، والكاتب وحيد حامد.

كما حضر من قبل لمواساة علوي الفنانة الاستعراضية دينا والمخرج المسرحي خالد جلال وخالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة.

يذكر أن نيفين علوي والدة ليلى علوي توفيت ظهر الجمعة الماضية، بعد صراع مع المرض.