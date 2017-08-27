هروب 6 متهمين في قضايا إرهاب من سيارة الترحيلات بمصر - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

هرب 6 متهمين في قضايا إرهاب بمصر، أثناء عودتهم من مقر محاكمتهم، إلى محبسهم بالسجن.

وقالت الشرطة المصرية، إن القوة المرافقة نجحت في السيطرة على 4 منهم، بعدما أصابت أحدهم بطلق نارى، فيما لا يزال متهمان اثنان هاربين.

وأكد مصدر أمنى، أن الهاربين تمكنوا من كسر قفل باب سيارة الترحيلات التى يستقلونها وهربوا منها، مشددا على أن الأجهزة الأمنية تجري عملية تمشيط واسعة للبحث عن هاربين.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة قد أجلت، اليوم الأحد، محاكمة 215 متهماً، بينهم 140 محبوسا من أنصار جماعة الإخوان، بتهمة تشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة.