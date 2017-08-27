شوماخر الابن يحكي تجربته بعد قيادة سيارة الفوز الأول لوالده - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

حظي ميك شوماخر، نجل أسطورة الفورمولا 1الألماني ميكايل بفرصة قيادة السيارة التي حقق فيها والده فوزه الأول عام 1992 على حلبة سبا فرانكورشان البلجيكية.

وقام ميك بلفة استعراضية على الحلبة الشهيرة قبيل انطلاق المرحلة الثانية عشرة من بطولة العالم، وذلك بمبادرة من المنظمين الذين منحوه فرصة قيادة سيارة والده احتفالا بمرور 25 عاما على فوزه الأول.

وقاد ميك (18 عاما) سيارة بينيتون ” بي 194 ” التي قادت والده إلى الفوز بثمانية سباقات عام 1994 في طريقه إلى لقبه العالمي الأول الذي أضاف إليه لقبا ثانيا في العام التالي، قبل الانتقال إلى فريق فيراري الذي توج معه بخمسة ألقاب متتالية بين 2000 و2004.

واعتزل شوماخر في نهاية موسم 2006، وعاد إلى فريق مرسيدس ودافع عن ألوانه بين عامي 2010 و2012 دون تحقيق أي فوز.

ويلف الغموض الوضع الصحي لشوماخر (48 عاما) الراقد في منزله بسويسرا منذ تعرضه لإصابة خطيرة في رأسه خلال حادث تزلج تعرض له في ديسمبر 2013.

وارتدى ميك خوذة بتصميم مختلف على كل جهة، الأولى بألوان خوذة والده عندما كان سائقا في بينيتون، والثانية بالألوان التي يشارك بها شخصيا في بطولة الفورمولا 3.

وحقق شوماخر الأب فوزه الأول في سباقات الفورمولا واحد عام 1992 على متن سيارة بينيتون خلال جائزة بلجيكا، في طريقه لإضافة 90 فوزا آخر وسبعة ألقاب عالمية.

وتحدث ميك عن تجربته المذهلة ” استمتعت كثيرا بالحصول على فرصة القيادة. كان الأمر مؤثرا وممتعا ” .

وأضاف: ” هذه السيارة تحمل الكثير من التاريخ ” ، مؤكدا ” لم أتردد ولو لوهلة بالقيام بهذه الخطوة. عندما أعلمت أنه في إمكاني قيادة السيارة هنا، وافقت على الفور وأنا سعيد لأني قمت بهذه الخطوة ” .