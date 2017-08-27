الهلال يواصل تدريباته وميليسي يواصل التأهيل - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

واصل لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء الأحد تدريباتهم الاعتيادية؛ استعدادًا لاستئناف منافسات الموسم الرياضي.

واشتملت الحصة التدريبية على النواحي اللياقية والفنية، إذ بدأ المران بتدريبات بدنية ولياقية، طبّق بعدها مدير الجهاز الفني الأرجنتيني ” رامون دياز ” تدريبات تسلّم الكرة والتسليم، وتغيير لعب الكرة إلى جهة أخرى، عمدها بعدها إلى تطبيق تدريبات فنية متنوّعة، اختتمها بتدريبات الجري على سرعات ومسافات مختلفة، في الوقت الذي واصل فيه المحترف الأورغوياني ” نيوكولاس ميليسي ” برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب.

يؤدي الفريق في تمام الساعة السابعة من مساء الاثنين تدريبًا اعتياديًا؛ على الملعب الرئيس في مقر النادي.