أم تراسل ابنها على جواله لحظة وفاته - صحيفة صدى الالكترونية

أم تراسل ابنها على جواله لحظة وفاته
أثار مقطع فيديو متداول، تعاطف الكثيرين، مع والدة شاب توفي في حادث سيارة، داعين الله أن يربط على قلبها بالصبر، وأن يرحمه، محذرين في الوقت نفسه من السرعة أثناء القيادة.
وأظهر مقطع الفيديو المتداول جوال الشاب المتوفى، والذي كان بيد أحد أفراد الدفاع المدني أثناء مباشرة الحادث، وكان الجوال يتلقي رسائل من والدة الشاب، وهي لا تدري أنه توفي في الحادث، حيث ظهر مستلقيا على الطريق، وبجواره سيارته مشرّعة الأبواب.
تاااامه[ عدد التعليقات: 477 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمه😢
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33009 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمه ويحسن عزاء امه ومن يعز عليه ,, آمين ,,
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 3986 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمه ويجبر قلبها😢
نهار السلام[ عدد التعليقات: 567 ] نشر منذ 1 ساعة
والله عيالنا راحو بذا الحوادث
سرعه ، جوال ، تهور ، قطع اشارات ، ، ،
درة البسامي[ عدد التعليقات: 392 ] نشر منذ 16 دقيقة
الله يرحمه ويغفر له …ويحسن عزاء ذويه…
ويربط على قلوب أهله ومحبيه…