أم تراسل ابنها على جواله لحظة وفاته - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أثار مقطع فيديو متداول، تعاطف الكثيرين، مع والدة شاب توفي في حادث سيارة، داعين الله أن يربط على قلبها بالصبر، وأن يرحمه، محذرين في الوقت نفسه من السرعة أثناء القيادة.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول جوال الشاب المتوفى، والذي كان بيد أحد أفراد الدفاع المدني أثناء مباشرة الحادث، وكان الجوال يتلقي رسائل من والدة الشاب، وهي لا تدري أنه توفي في الحادث، حيث ظهر مستلقيا على الطريق، وبجواره سيارته مشرّعة الأبواب.