⁠⁠⁠⁠⁠توقف 22 % من إنتاج أمريكا النفطي بخليج المكسيك - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

قال مكتب السلامة والإنفاذ البيئي التابع لوزارة الداخلية الأمريكية، إن نحو 22 % من إنتاج الولايات المتحدة من النفط بخليج المكسيك توقف بسبب العاصفة المدارية هارفي.

وارتفعت مستويات الإنتاج بشكل طفيف عن يوم السبت عندما توقف نحو 25 في المئة من إنتاج خليج المكسيك من النفط.

وبلغ حجم الإنتاج الذي توقف يوم الأحد نحو 378633 برميلا من النفط يوميا من بين نحو 1.75 مليون برميل يوميا يتم إنتاجها من خليج المكسيك.

وقال المكتب إن نحو 26 في المئة من إنتاج خليج المكسيك من الغاز الطبيعي توقف أو نحو 828 مليون قدم مكعبة يوميا.

وتم إخلاء نحو 105 منصات في خليج المكسيك حتى الآن بسبب هارفي أو نحو 14.3 في المئة من المنصات الموجودة في المنطقة وقال المكتب إن نصف منصات الحفر في الخليج ما زالت خالية .