دراسة: الدببة تحولت إلى نباتية بسبب التغير المناخي - صحيفة صدى الالكترونية

دراسة: الدببة تحولت إلى نباتية بسبب التغير المناخي
بسبب التغير المناخي، تحولت الدببة البنية في أمريكا الشمالية إلي الغذاء النباتي بعد أن توقفت عن تناول السلمون وفضلت عليه التوت.
وذكرت صحيفة ” ذا تليجراف ” البريطانية أن ارتفاع درجات الحرارة جعل التوت ينضج مبكراً عن موعده المعتاد، في نفس الوقت تماما الذي تفيض فيه المياه العذبة بجزيرة كودياك بولاية آلاسكا بكميات وفيرة من السلمون الأحمر.
وأشارت الصحيفة إلى أن الدببة بالجزيرة عادة ما تتغذى أولا على السلمون في أوائل الصيف ثم على التوت في وقت لاحق من الموسم في أواخر شهري أغسطس وسبتمبر.
وقال وليام ديسي، عالم الأحياء بجامعة ولاية أوريجون بالولايات المتحدة: ” ما نراه الآن هو خلط للجدول الزمني ” .
واكتشفت الدراسة الأمريكية، أنه خلال الصيف الحار على غير العادة عام 2014، فإن الدببة، التي كانت تلتهم عادة ما يصل إلى 75% من السلمون، تعذر رؤيتها في أي مكان بالقرب من الجداول، وبدلاً من ذلك، كانت في التلال مشغولة بمضغ التوت الذي يحتوي على بروتين أقل وبالتالي يستهلك طاقة أقل لتفتيته وهضمه ما يسبب لهم زيادة في الوزن بسرعة أكبر.
وحذر علماء الأحياء – في الدراسة المنشورة في دورية ” وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم ” – من أن التغيرات التي يسببها ارتفاع درجة حرارة الكوكب تعد السبب وراء اختلاف سلوك الدببة غير العادي ما يؤثر على النظام البيئي بأكمله.
يذكر أن آلاسكا هي إحدى ولايات إقليم المحيط الهادئ الواقع على الساحل الغربي للولايات المتحدة، ويضم أيضا أربع ولايات أخرى هي واشنطن وأوريجون وكاليفورنيا وهاواي.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33009 ] نشر منذ 2 ساعتين
احمدوا ربكم ليا صارت نباتيه ما تاكلكم ,,
تاااامه[ عدد التعليقات: 477 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههه صدقت بو محمد
د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 7662 ] نشر منذ 1 ساعة
من السلمون إلى التوت ، إنتكاسة😂😂
د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 7662 ] نشر منذ 1 ساعة
السلمون هذا ويش😳?
د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 7662 ] نشر منذ 1 ساعة
إلا ع فكرة ليش سموه دُب مدري دِب ??🤔
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10659 ] نشر منذ 1 ساعة
هذه الدببه 🤔🤔
سئمت من شحومها وقررت 👈تكون رشيقه
لذلك هجرت اللحوم واصبحت نباتيه 😁😁
د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 7662 ] نشر منذ 58 دقيقة
مدري كيف ينطقون أسمه??!
يقولون دُب بضم الدال ولا دِب بكسر الدال🤔🤔
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10659 ] نشر منذ 50 دقيقة
ديم
اذا نُطق مفرد 👈دُب
والجمع 👈دِببه
.
.هذا مالاحظته في بعض الافلام الوثائقيه
وليس لدي قاعدة اكيده عنها فقط مجرد ملاحظه شخصيه
د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 7662 ] نشر منذ 48 دقيقة
يسمّى الذكر في العربيّة دب، والأنثى دبّة😊
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 7662 ] نشر منذ 36 دقيقة
أمل
إذا نُطق مفرد 👈دُب
والجمع 👈دِببة
~
حلووو ومنكم نستفيد
أعتقد هذه التسمية خاصة بالذكور
طيب وماذا عن الإناث مُفردها وعرفنا دُبة مدري دِبة
والجمع كيف?
دبابات ولا دبيات🤔
بصراحة محتاجين مُعلمة لغة عربية😂😂
د̯͡ي̯͡م̯͡🌨[ عدد التعليقات: 7662 ] نشر منذ 23 دقيقة
📢إلى جميع الحريم الدبيات
إذا قالوا لك يادُبة لاتزعلين😩تراهم غيرانين منك.
أنبسطي🤣 شوفي الدُببة ماتأكل إلا توت وإنتِ تعرفين التوت غالي😋😜
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10659 ] نشر منذ 16 دقيقة
اتوقع
مدرعاااااات 😂😂
لانها من كل حدب وصوب
مترامية الاطراف مثل المدرعه الحربيه بالضبط 😁
د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 7662 ] نشر منذ 9 دقائق
تتميز بدِقّة حاسة الشمّ والسمع ومخالب خمسة غير قابلة للإرتداد، وفراء طويل أشعث وكثيف ،للدببة أجساد
ضخمة وقوائم قويّة تمكنها من الوقوف المعتدل، كما تمتلك أكف عريضة، خطوم طويلة، وأذنين مستديرتين
.يستخدم الدب أسنانه للدفاع عن النفس وكأدوات، حيث يختلف أستعمالها بحسب حمية الدب، وتستخدم
المخالب للتمزيق والحفر والإمساك.