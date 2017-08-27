دراسة: الدببة تحولت إلى نباتية بسبب التغير المناخي - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

بسبب التغير المناخي، تحولت الدببة البنية في أمريكا الشمالية إلي الغذاء النباتي بعد أن توقفت عن تناول السلمون وفضلت عليه التوت.

وذكرت صحيفة ” ذا تليجراف ” البريطانية أن ارتفاع درجات الحرارة جعل التوت ينضج مبكراً عن موعده المعتاد، في نفس الوقت تماما الذي تفيض فيه المياه العذبة بجزيرة كودياك بولاية آلاسكا بكميات وفيرة من السلمون الأحمر.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدببة بالجزيرة عادة ما تتغذى أولا على السلمون في أوائل الصيف ثم على التوت في وقت لاحق من الموسم في أواخر شهري أغسطس وسبتمبر.

وقال وليام ديسي، عالم الأحياء بجامعة ولاية أوريجون بالولايات المتحدة: ” ما نراه الآن هو خلط للجدول الزمني ” .

واكتشفت الدراسة الأمريكية، أنه خلال الصيف الحار على غير العادة عام 2014، فإن الدببة، التي كانت تلتهم عادة ما يصل إلى 75% من السلمون، تعذر رؤيتها في أي مكان بالقرب من الجداول، وبدلاً من ذلك، كانت في التلال مشغولة بمضغ التوت الذي يحتوي على بروتين أقل وبالتالي يستهلك طاقة أقل لتفتيته وهضمه ما يسبب لهم زيادة في الوزن بسرعة أكبر.

وحذر علماء الأحياء – في الدراسة المنشورة في دورية ” وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم ” – من أن التغيرات التي يسببها ارتفاع درجة حرارة الكوكب تعد السبب وراء اختلاف سلوك الدببة غير العادي ما يؤثر على النظام البيئي بأكمله.

يذكر أن آلاسكا هي إحدى ولايات إقليم المحيط الهادئ الواقع على الساحل الغربي للولايات المتحدة، ويضم أيضا أربع ولايات أخرى هي واشنطن وأوريجون وكاليفورنيا وهاواي.