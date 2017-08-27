عمر المرأة الفرنسية وراء ظهور جيل يعاني من قلة الخصوبة - صحيفة صدى الالكترونية

عمر المرأة الفرنسية وراء ظهور جيل يعاني من قلة الخصوبة
أرجعت كلارا جورج طبيبة أمراض النساء بجامعة سان بيتيه الفرنسية نقص الخصوبة بين النساء في بلدها إلى أن عمر المرأة التي بدأت تُؤخر فكرة الحمل و الإنجاب في فترة الزواج الأولية بسبب انشغالها بالعمل وكذلك بسبب عمليات الإجهاض.
وأوضحت الطبيبة الفرنسية، أن اللجوء إلى الإنجاب عن طريق المساعدات الطبية ارتفع بشكل ملحوظ ، ففي 2014 كان يولد طفل من بين 32 طفلاً عن طريق التلقيح الصناعي، ما يمثل 3.1% من الأطفال المولودين في فرنسا، أي حوالى 25 ألفاً و208 أطفال، مقابل 2.6% في عام 2009.
ويرجع ذلك إلى نقص الوعي الطبي للمرأة الفرنسية التي لا تعي أن تأخر الإنجاب يسبب لها مشاكل.
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10670 ] نشر منذ 4 ساعات
النسبه جدا مخيفه 🤔🤔
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.عموما بالنسبه لهم طفل طفلين كفايه اذن لا داعي للقلق ايتها المرأه الفرنسيه 😊
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.كوني كما انتي واهتمي بنفسك وبرشاقتك 😍😍 ونحالة خصرك الذي تميزتي بها من بين الشعوب
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.قيل ان الفرنسيه 👈تسكن حروفها عناوين الجمال
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ان قلنا نساء فهن رشيقات ذا قوام مميز انيقات
ان قلنا موضه فقد انطلقت منها
وان قلنا عطورات فقد تفردوا بها دون غيرهم
وان قلنا تجميل فكانت الشركات الرائده هناك
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.اول مااشوف ع المستحضر 👈ميد ان فرنش تتغشاني الثقه من كل حدب وصوب 😍
تاااامه[ عدد التعليقات: 477 ] نشر منذ 4 ساعات
ههههه
برق[ عدد التعليقات: 10676 ] نشر منذ 3 ساعات
ماعرفنا الفرنسي الا من الفرنسيين الله يكثر خيرهم علموناه وابدعنا فيه
ابداع منقطع النظير لدرجة اننا ربما نتفوق عليهم فيه ، طبعا انا تعلمت
عن طريقة فتح القاموس بنفسي وبذل الجد والاجتهاد ، في البدايات كانت
كل المحاولات فاشله ولكن بالإصرار والعزيمه حفظت الكثير من الكلمات
وأتقنت نطقها 😂😂
برق[ عدد التعليقات: 10676 ] نشر منذ 3 ساعات
من منكم تعلم الفرنسي ؟؟ 🤗🤗🤗🤗🤗
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 3063 ] نشر منذ 2 ساعتين
… أنا يا ابوفارس …
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كومَانتيليفو ميسيو بوفارِسو .؟ جوتِيم يا راعي الحنبزانتو.
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إنت بس قول تو وهو يصير فرنسي .😊😂😜😁😄😅.
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9276 ] نشر منذ 2 ساعتين
ؤيعيه 😂😂😂😂
برق[ عدد التعليقات: 10676 ] نشر منذ 1 ساعة
بونجوووور 😂😂😂😂
برق[ عدد التعليقات: 10676 ] نشر منذ 1 ساعة
اسومه
بدري عليك تعلّم الفرنسي 😉😉 يبغالتس اسنيييين وسنيييين
وانتي ساجده على امهات الكتب الين تعرفينه وتتقنينه 😁😁
برق[ عدد التعليقات: 10676 ] نشر منذ 1 ساعة
راعي الددسن
يبدولي انك تعرف بإحتراف 👍
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 3063 ] نشر منذ 48 دقيقة
… يا ابوفارس …
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حِنا تلاميذ من طَلبتك و تلاميذك .
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قالوا لي يا فتى من عَلَمَك قِلت برق من كِثِر ماهو إبعصاته على راسي إيِدِك .
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وسلامَتك يا ابوفارس يَللي إنت لقلبي عَميد مَنت حارس .❤️️🌹.
برق[ عدد التعليقات: 10676 ] نشر منذ 36 دقيقة
يإبني ياراعي الددسن
في يوماً ما سأٌصبِح رجٌلِ مٌسِن وستصبح انت شابا يافعا وتحمل راية التعليم
بدلا مني ، وستكون معلما بارعا لتلاميذ نجبا بإذن الله
فأنا اتوسّم فيك ،، ففيك سرعة البديهه وقوة الحفظ والملاحظة ، وحينذاك
سأوشر بإصباعي امام الجميع إليك واقول بصوت مرتفع
كانا هذا المعلم تلميذا عندي
بارك الله في براعتك بٌنْيٌ
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9276 ] نشر منذ 35 دقيقة
حسيتك مختمه ي البدوووي ☺
اقطع ايدي انك ع وضعية وحدهه وتموت وانت عليها
😂😂😂😂💔💔💔💔💔
فلا تسؤي لي المدركك الخبير 😜
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17080 ] نشر منذ 27 دقيقة
هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه امحقها والله ما وراكم الى الدجه
برق[ عدد التعليقات: 10676 ] نشر منذ 20 دقيقة
اسومه
ويحٌكي يافتاة 😤😤😤😤
أتتكلمين عن مٌعلِم اللغات بهذه ألطريقه ؟؟؟؟
تعلمت الفرنسي بجهودي والأنجليزي والألماني بجهودي المضنيه
فحاولي ان تسأليني وتستفيدين من خبرتي بدلا من قولتك ماعندي
الا لغة واحده
بإمكانك سؤالي عن الألماني والفرنسي والإنجليزي وتختبريني وان شاء الله
أفيدك
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17080 ] نشر منذ 20 دقيقة
ابو فارس انت متاكد انك تعرف الغة الفرنسيه والله ما ظنتي انك تعرف حتى الاقنليزي
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9276 ] نشر منذ 6 دقائق
طيب وش ؤراكك انتي ي محرؤمه
😂😂😂😂💔💔💔