" كاشف الابتسامة " تطبيق جديد يثير العاطفة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

كشف ثلاثة باحثين أمريكيين في ” ميديا- لاب ” بمعهد التكنولوجيا في جامعة ماساتشوستس عن تطبيق أطلقوا عليه ” كاشف الابتسامة ” وهو يعتمد على جمع صور لأشخاص مبتسمة ووضعها على شاشة الكمبيوتر واستخدامها في الوقت الذي يحتاج فيه الشخص لإثارة عاطفته؛ حيث أن الابتسامة لها تأثير السحر على الشخص الذي يراها.

ويرى الباحثون الثلاثة أن الابتسامة تشجع على الانفعالات الإيجابية ما يجلب السعادة، وقام الباحثون بجمع 1099 ابتسامة لأكثر من 19 يوماً وطرحوها على موقع ” ميديا- لاب ” ، و درسوا ردود أفعال 34 شخصاً؛ فتبين أنهم أحسوا بسعادة غامرة ما شجعهم على الابتسام دائما، وقد تم تبادل هذا الصور مع الأهل والأصدقاء لمدة 80 يوماً.