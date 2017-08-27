الحشرة " النارية الشيطانية " تغزو فرنسا وتدمر الحدائق والغابات - صحيفة صدى الالكترونية

الحشرة ” النارية الشيطانية ” تغزو فرنسا وتدمر الحدائق والغابات
تعرضت الحدائق والغابات الفرنسية مؤخراً لغزو نوع من الحشرات من آسيا يعرف باسم ” النارية الشيطانية ” ؛ والذي يدمر الحدائق والغابات بسبب قرضها للنباتات، وفقاً لما أكده الباحث الزراعي توماس ماهلر، والذي نشر دراسته في مجلة ” لو بوان ” الفرنسية الأسبوعية.
وأوضح الباحث الفرنسي أن تلك الآفة عبارة عن دودة خضراء ذات رأس أسود، طولها 4 سنتيمترات، وتقوم بقرض كل الأوراق والنباتات وتتركها شبه محروقة، كما تلتهم الشجر الصغير في الحدائق التي يصل طولها إلى مترين.
أما في الغابات فهي تدمر ملايين الهكتارات من ” البقسيات ” ؛ وهى فصيلة من الأشجار كثيرة الأنواع ما يهدد البستاني والمسئولون عن الغابات.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32991 ] نشر منذ 2 دقيقتين
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