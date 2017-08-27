" القحطاني " لـ " تميم " : تزويرك لنسبك يا قذافي الخليج لن ينطلي علي أحد - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

استشهد المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني، في الحديث حول البيان التوضيحي الذي أصدرته أسرة آل الشيخ؛ الذي بيّنت فيه تبرؤهم من انتماء أمير إحدى الدول الخليجية لذرية الشيخ محمد بن عبدالوهاب؛ وفيه إشارة إلى أمير دولة قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني، بقول الرسول الكريم: ” ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر بالله، ومن ادعى قوماً ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار ” .

كما أشار ” القحطاني ” في تغريدة، بأن ” الشعور بالنقص لديك يا قذافي الخليج وعاق والده وتزويرك للتاريخ والنسب لا ينطلي على أحد إلا في الواقع الافتراضي الذي تعيشه ” .

وأكد المستشار بالديوان الملكي، أن ” المرتزقة الذين أحطتهم حولك لن ينفعوك ولن ينفعك إلا الشعب القطري الأصيل وأسرتك الكريمة ولكن من يرجو وفاءً من عاق والده ومدعي نسبه ” .

وتابع: ” جنونك يا قذافي الخليج لا تمارسه علي فأنا دون نفسي.أما من هم أكبر مني من ولاة أمرنا وأمرك وتاج رأسك وزمام خشمك فأنت أذل وأحقرأن تكون ندًا لهم ” ، ” جنونك: في زياراتي للدوحة ٢٠١١-٢٠١٢ بقصد ثنيك عن جنونك وأنت بمجلسك باللباس العسكري المموه وأمامك شاشات للقنوات الفضائية تتوسطها الجزيرة ” ، ” مازلنا نتندر حتى اليوم على جنونك وانت كل دقيقة ترفع السماعة وتتصل: قولوا لهم ينقلون المظاهرات من الشارع الفلاني إلى الشارع العلاني! ” .

وقال ” القحطاني ” مازلت أذكر حين شاهدتك في مجلسك بذات ” اللباس العسكري ” وأنت ترفع السماعة وتوجه وتقول: اضربوا بالمنطقة الفلانية بالطيارات! ” ، وبذات الجلسة تتكلم عن ليبيا وتقول: سأتصل بالقوات الخاصة القطرية وأعطيهم أمر بالقبض على فلان واقتحام المكان الفلاني ” ، ” ومازلت أذكر كذبك بعدها حين حضرت ذليلًا كسيرًا لدى الكبار وأنت تحلف وتقسم أن لا دور لك بالثورات وانك لا تدعم الإخوان! ذاكرة قطط أم جنون فعلي! ” .

وأضاف المستشار بالديوان الملكي، ” مازلت أذكر انهيارك بشهادة الحمد الثاني وأنت تطلب استراحة من الكبار بادعاء وعكة صحية تعكس حجم ” الضغط ” الذي أصابك من الموقف! ” ، مؤكدًا “المراجل لاتشترى بالمال والمؤامرات والخسة وتزوير التاريخ يا #قذافي_الخليج وان زدت زدنا.ومسرحية تنازلك عن الحكم سأذكرها قريبًا بالتفصيل. فتجهز ” .