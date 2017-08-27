مصري يسدد ربع مليون جنيه لشحن 63 قطة وكلبا ضالا إلى أمريكا - صحيفة صدى الالكترونية

عبده أبو الفضل(صدى):

سدد راكب مصرى يحمل الجنسية الأمريكية اليوم الأحد 250 ألف جنيه لشحن63 قطة وكلبًا ضالا إلى نيويورك، تم تجميعها من شوارع القاهرة بإشراف مجموعة من الأمريكيين أعضاء 7 جمعيات للرفق بالحيوان في إطار حملة لحماية الحيوانات الضالة في مصر.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة: تم شحن الكلاب والقطط الضالة على رحلة مصر للطيران رقم 985 والمتجهة إلى نيويورك، حيث قام الراكب بمساعدة شركة سياحة متخصصة في شحن الحيوانات في إنهاء إجراءات سفر الحيوانات وتوفير أوراقها الطبية بعد عرضها على فريق من أطباء الحجر البيطرى وإصدار الشهادات الصحية للحيوانات وذلك طبقا للقوانين الدولية المنظمة لسفر الحيوانات.

ولم يتم السماح بسفر الحيوانات إلا بعد خضوعها لعمليات فحص طبى مكثفة، ومنحها الأمصال اللازمة لحمايتها واستخراج شهادة طبية بسلامتها من الأمراض من الحجر البيطرى قبل شحنهم وتم نقلهم داخل 10 سيارات نقل إلى مطار القاهرة.

وتم تقدير قيمة الشحن على رحلة مصر للطيران بـ 250 ألف جنيه طبقًا لأحجام الأقفاص التى تم شحنها فيها مع وضع الطعام اللازم لهم طوال الرحلة، وتخصيص جزء من مخازن الأمتعة يتميز بتكييف للحفاظ على حياتهم.

من ناحيته قال الراكب المرافق للحيوانات والذى طلب عدم الإفصاح عن بياناته: جاء شحن الحيوانات في إطار جهود لعدة جمعيات أمريكية للرفق بالحيوان وأن الشحنة تتضمن 26 كلبا و 37 قطة حيث تم تجميعها من شوارع القاهرة خاصة في أحياء الزمالك والمعادى ووسط البلد، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لشحنها إلى الولايات المتحدة وسيتم توزيع الحيوانات على جمعيات للرفق بالحيوان في مدن وولايات تكساس وأوهايو و نيوجيرسى ومينابوليس ونيويورك ونورث كارولينا ولوس أنجلوس.