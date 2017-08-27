حاج قطري: المملكة سهلت كل الإجراءات لنا - صحيفة صدى الالكترونية

الإثنين 28
أغسطس
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وأطال بقاءه ,, آمين ,,
الله يجزاهم خير…
ويتقبل من ومنكم صالح الأعمال ..انه سميع مجيب الدعاء ..
بوركت الدولة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لخدمة الحرمين الشريفين وخدمة ضيوف الرحمن .
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ابو محمد[ عدد التعليقات: 33024 ] نشر منذ 17 ساعة
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وأطال بقاءه ,, آمين ,,
درة البسامي[ عدد التعليقات: 412 ] نشر منذ 14 ساعة
الله يجزاهم خير…
ويتقبل من ومنكم صالح الأعمال ..انه سميع مجيب الدعاء ..
سطام[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 14 دقيقة
بوركت الدولة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لخدمة الحرمين الشريفين وخدمة ضيوف الرحمن .