 حاج قطري: المملكة سهلت كل الإجراءات لنا - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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  3. حاج قطري: المملكة سهلت كل الإجراءات لنا

حاج قطري: المملكة سهلت كل الإجراءات لنا




3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 33024 ] نشر منذ 17 ساعة

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وأطال بقاءه ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 412 ] نشر منذ 14 ساعة

الله يجزاهم خير…
ويتقبل من ومنكم صالح الأعمال ..انه سميع مجيب الدعاء ..

[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 14 دقيقة

بوركت الدولة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لخدمة الحرمين الشريفين وخدمة ضيوف الرحمن .

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