⁠⁠⁠⁠⁠ذوو " الزبيدي " : استشهد في ميدان الشرف.. ومحافظ القنفذة يقدم التعازي - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

عبر ذوو الشهيد صالح علي غبري الزبيدي، عن فخرهم باستشهاده في ميدان الشرف دفاعا عن أرضه، مجددين العهد والولاء والسمع والطاعة للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

كان محافظ القنفذة فضا بن بيّن البقمي وعدد من منسوبي القطاعات العسكرية والجهات الحكومية بالمحافظة وجمع من المصلين، أدو ظهر اليوم الأحد، صلاة الميت بجامع الشيخ بن معيوف؛ على شهيد الواجب الرقيب أول صالح الزبيدي من منسوبي القوات البرية، الذي استشهد بالحد الجنوبي.

وقدم المحافظ التعزية لذوي ” الزبيدي ” ، سائلًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.