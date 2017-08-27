جندي سعودي يساعد طفلاً ليقبل الكعبة.. ومستشارة الأمن القومي الأمريكي تشيد بالموقف - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بصورة إنسانية جميلة لرجل أمن يساعد طفلًا ليقبل الكعبة المشرفة.

وغردت مستشارة الأمن القومي في عهد الرئيس الأمريكي جورج بوش ” فرنسيس تاونسند ” ؛ علي الصورة قائلة: ” رجل أمن سعودي يحمل طفلًا صغيرًا يساعده ليقبل الكعبة في مكة ” ؛ حيث ظهر رجل الأمن وهو يحمل الطفل ويدنيه من الكعبة المشرفة، والذي هو بدوره قبل الكعبة، وحظيت التغريدة بآلاف الإعجابات وإعادة التغريد.

ويقوم رجال الأمن بجهود أمنية جبارة لخدمة الحجيج وزوار بيت الله الحرام، وسخرت حكومة خادم الحرمين الشريفين كل الإمكانات المختلفة للتيسير والتسهيل على زوار بيت اللله الحرام لأداء نسكهم بكل يسر وسهولة.