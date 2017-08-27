⁠⁠⁠⁠⁠ثنائي الفيحاء يغادران للمشاركة مع منتخبيهم - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

غادر ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، اليوناني ألكسندروس تزوليس والهندوراسي إميليو أزاغوير معسكر الفريق اليوم الأحد عائدين لمنتخبات بلادهم.

ومن المقرر أن يلتحق ثنائي الفيحاء، بمنتخبيهما والمشاركة في التصفيات المؤهلة لمونديال 2018 بروسيا، بعد موافقة الجهاز الفني للفريق بقيادة جالكا.

وكان الفيحاء قد خاض تدريباته اليوم في معسكره المقام حاليا بالنمسا، مستغلاً فترة توقف الدوري، بسبب مشاركة المنتخب السعودي الأول في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.