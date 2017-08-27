⁠⁠⁠⁠⁠تعرف على سعر أغلى كيلو لحم في العالم - صحيفة صدى الالكترونية

تعرف على سعر أغلى كيلو لحم في العالم
كشف مؤشر أسعار اللحوم لعام 2017 الذي أصدره مزود الطعام والمشروبات ” Caterwings ” عبر مقارنة تكلفة لحوم البقر والأسماك والدجاج والضأن في أكبر المدن حول العالم، مع الحد الأدنى للأجور لمعرفة القدرة على تحمل التكاليف.
وبلغ سعر كيلو جرام من اللحم البقري في سويسرا، حسب المؤشر 49.68 دولار ما يجعله الأغلى في العالم، والذي يتجاوز المتوسط العالمي بنحو 150%، لكنه يبدو معقولًا بالنظر إلى ما تحصل عليه العمالة المحلية غير الماهرة، إذ يمكن للعامل الحصول على هذه التكلفة خلال 3.1 ساعة فقط.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33010 ] نشر منذ 5 ساعات
والحاشي اللي ماهو كبير .. بكم ؟؟
نهار السلام[ عدد التعليقات: 568 ] نشر منذ 5 ساعات
والله لو انه مقطوع من فخذ حليمه ما خذيته بذا السعر . . !
درة البسامي[ عدد التعليقات: 400 ] نشر منذ 5 ساعات
أهم شيء ما يكون ضأن أو سمك …
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33010 ] نشر منذ 5 ساعات
هههههههه باالتأكيد لو هو مقطوع من فخذ حليمه ، ولا بقرش ، تبي تقطه للكلاب أعزك الله ,,
,, ويش هاالطلعه يااخ نهار هههههه ماطرى على بالك إلا حليمه وفخوذها ؟؟
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10670 ] نشر منذ 5 ساعات
السمك😋😋
درجه اولى بالنسبه لي
بعدها الغنم
وخلاص الباقي الله يكرم النعمه 😷
نهار السلام[ عدد التعليقات: 568 ] نشر منذ 5 ساعات
ههههه . . الله يقطع سواليفك ياراعي الددسن 🙂
والله يابو محمد هو اللي عودنا على الهفهفه بالكلام لا امسينا 🙂
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 3063 ] نشر منذ 4 ساعات
… أخوي وغلى قلبي نهار السلام …
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سبقتني بَاَلي كِنت بَقوله بس مَعَليه تِمون . أجَل خِذ إللي كنت بَقوله .
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.. وبلغ سعر كيلو جرام من اللحم البقري في سويسرا، حسب المؤشر 49.68 دولار .😱.
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يعني سعر كيلو جرام من اللحم البقري في سويسرا حوالي ميه وتسعين ريال .؟؟.😡.
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ليه.؟ حتى لو هو كيلو لحم من شنطة حليمه مايسوى ذا المبلغ .😊. لو الشنطه كامله ممكن .😍.
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بعدين مافي أحسن من لحم الضبان بالكاتم و ببلاش .😋. الله يديم علانا نِعمته بس .😇.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33010 ] نشر منذ 4 ساعات
لا تشيل هم ولا تلتفت لكلمة مداعبه لاتودي ولا تجيب ..
.. حفظك الله يا اخ نهار ورعاك ,, آمين ,,
نهار السلام[ عدد التعليقات: 568 ] نشر منذ 4 ساعات
وليه يالدره ليه . . ؟
اغديك تعرفين ان السمك يطوف في سعره اللحوم الحمراء بكثير
واظني ما خافيك ان الكنعد ، والناجل ،والهامور . . . تاصل لذا الرقم وزود بعد
امامن اراد الاستمتاع . . الاستمتاع ، فليقصد الترباني وهو نوع سمك رائع ، وبعدها يحبس بضبان راعي الددسن 🙂
ولكن المشكله وحسب علمي ان بنات العم مايحبن الاسماك ولا يناسبهن ( المتفائله والجنوبيه )
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 3063 ] نشر منذ 4 ساعات
… أخوي وتاج راسي ابومحمد …
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لا تِلوموني في حُب الشنطه . تراه حِبٍ إبتليت بوه وسَرَق قَلبي ومَدري وين حَطَه .
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تراني أهوجِس و أعومِس بالبِران إذا مَرعلي يوم أو يومين وعيني ما شافَت شنطه .
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ألمِبتِلي إبغَرامَه وعِشقَه للشنطَنه تراه مسكين وإدعوا له عساه يَلغى شناط عديده بَدَل شنطه .
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حبيبي ابومحمد . تراني ثُم أمزَح .😅. لاتواخذني طال عمرك وعسى يومي قبل يومك .❤️️.
نهار السلام[ عدد التعليقات: 568 ] نشر منذ 4 ساعات
تمون يالغالي تمون . . ياعمدة الموقع تمون ، ، ،
حبيب قلبي ، ورفيق دربي ، وصديق عمري . . في صدى . . ابو محمد
ان تغلط الناس انت غير
وان تضحكالناس انت غير
وان تعلق الناس هم انت غير
غير لانك غير
تعرف متى تعلق . وتعرف متى تفيد . وتعرف متى تمازح
بالامس اتفقنا جميعا على تقدير وثناء المتفائله والجنوبيه . . .
وهذا المساء هو مساءك
انا اطالب جميع جميع محبي واصدقاء ومعلقي صدى الحديث لهذا الرجل الانسان
شاركونا بالتعليقات لننزل الكرام منازلها وجميعكم فيكم الخير والبركه اكيد . . لكن ابو محمد غير . . والله غير
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 3063 ] نشر منذ 4 ساعات
.. تراني أمزَح ثُم أمزَح.. تصحيح ..😊..
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33010 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يلوم اللي يلومك ياالحبيب ،،، الثمره كلها باالشنطه ، واللي من دون شنطه ، ناقص إكسسوارها ,,
,, الشنطه مفيده ، تزيد من جمال الإكسسوارات ,,
,, لك ان تتخيل إمرأه تمشي بدون شنطه ، هل لها قابليه ؟ أبداً ,,
,, كذا وسلامتك ياراعي الددسن المامونه ، بإذن الله ,,
درة البسامي[ عدد التعليقات: 400 ] نشر منذ 3 ساعات
نعم أخي نهار السلام ..أعرف أن أسعار الأسماك مرتفعة…
ولكن السعر أعلاه هو للكيلو الواحد …
ولا أعتقد أن سعر كيلو السمك لدينا وصل إلى ذلك ( ربما بعض الأنواع المستوردة- غير متوفرة محلياً-)..
وأكون صادقة معك …فأنا لم أجرب شراء اللحوم شخصيا…بل يُؤتى به إلينا…
أضف إلى ذلك أنني نباتية إلى حد كبير جداً …
نهار السلام[ عدد التعليقات: 568 ] نشر منذ 2 ساعتين
دوكي العلم يادره . . والكلام للجميع
هن سبع . . .
من لم يعشق نصفهن فلا عزاء له الا ان يعوضه الله خيرا بفقدهن ، ، ،
( اللحم ، السفر ، الحب ، الباديه ، الاطفال ، الضحك ، والدله )
مع العفو والعافيه اكيد
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17080 ] نشر منذ 36 دقيقة
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ام البنات[ عدد التعليقات: 1240 ] نشر منذ 14 دقيقة
الله يديم االنعمه علينا وافضل شي لحم الضأن والسمك والدجاج فقط😘
اما لحم الحاشي والبقر الله يكرم النعمه وبس 😷😷راعي الددسن من جدك تأكل لحم ضبان 😷