⁠⁠⁠⁠⁠تعرف على سعر أغلى كيلو لحم في العالم - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

كشف مؤشر أسعار اللحوم لعام 2017 الذي أصدره مزود الطعام والمشروبات ” Caterwings ” عبر مقارنة تكلفة لحوم البقر والأسماك والدجاج والضأن في أكبر المدن حول العالم، مع الحد الأدنى للأجور لمعرفة القدرة على تحمل التكاليف.

وبلغ سعر كيلو جرام من اللحم البقري في سويسرا، حسب المؤشر 49.68 دولار ما يجعله الأغلى في العالم، والذي يتجاوز المتوسط العالمي بنحو 150%، لكنه يبدو معقولًا بالنظر إلى ما تحصل عليه العمالة المحلية غير الماهرة، إذ يمكن للعامل الحصول على هذه التكلفة خلال 3.1 ساعة فقط.