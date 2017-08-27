بالفيديو.. القبض على خاطفة مولود الخرج وشركائها رغم ندرة المعلومات - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

تمكنت شرطة منطقة الرياض اليوم، من القبض علي المتهمه الرئيسيه وكافة الأطراف في حادث اختطاف طفل حديث الولادة أثناء تواجده رفق والدته بقسم الولادة بمستشفي الملك خالد بالمحافظة، وتسليمهم إلي مركز الشرطة المختص.

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، أن الأجهزة الأمنية بمحافظة الخرج قد تلقت بتاريخ ٢-١٢-١٤٣٨هـ، بلاغًا من النقطه الأمنية بمستشفى الملك خالد بالمحافظة؛ عن اختطاف طفل حديث الولادة أثناء تواجده رفق والدته بقسم الولادة .

و نظراً لأهمية البلاغ و بشاعة الجرم؛ فقد عملت شرطة المحافظة بتوجيه من صاحب السموّ الملكي أمير منطقة الرياض بالنيابه على استنفار كافة قواها الميدانيه تساندها ادارة التحريات و البحث الجنائي.

وبإشراف مباشر من قبل مدير شرطة المنطقة، حيث تم العمل تفعيل غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة و جرى تشكيل فريق عمل على قدر عالي من الكفاءة للبحث عن الطفل المختطف في جميع المحاور والاتجاهات في سبيل استعادته وضبط الجناة، وبتوفيق من الله أثمرت الجهود الأمنية بعد تضييق الخناق على المشتبه بهم.

من العثور على الطفل بجوار أحد المساجد بالمحافظة، حيث تم إعادته للمستشفى و تسليمه لذويه بعد التثبت من هويته من خلال مطابقة البصمه الوراثية .

ورغم شُح المعلومات و ندرتها فقد تواصلت الجهود الأمنية على مدار الساعة، وبتوفيق من الله تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقه بعد تحقيق الاشتباه من ضبط المتهمه الرئيسيه وكافة أطراف البلاغ في فترة زمنيه وجيزة وتسليمهم مركز الشرطة المختص و اشعار فرع النيابة العامة بالمحافظة لإكمال اللازم حسب الاختصاص

وشرطة منطقة الرياض اذ تعلن عن ذلك فهي تهنئ والدي الطفل على عودته سالمًا، وتؤكد عزمها المٌضي قدماً في مكافحة الجريمة وضبط مرتكبيها و فرض الأمن والسكينة العامه .

يذكر أن ” صدى ” انفردت بنشر حادثة الخطف قبل أن تنشر تفاصيل العثور عليه، من قبل فرق البحث الجنائي بعد أقل من 24 ساعة من اختطافه من قبل امرأة ادعت أنها تعمل في المستشفى.

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