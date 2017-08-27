قصة الحصن " فيلم " في عسير - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

أقرت اللجنة المنظمة لملتقى العمران السياحي للمناطق الجبلية برئاسة أمين منطقة عسير صالح القاضي إعداد فيلم وثائقي عن نماذج العمران الجبلي في ” عسير ” يعرض في حفل افتتاح الملتقى المقرر بمسرح الأمانة في ٢٨ من الشهر الجاري.

وأوضح المتخصص في التراث مُعد الفيلم الوثائقي إبراهيم مسفر أن العمل سيكون بعنوان ” قصة الحصن في عسير ” حيث ستبدأ بربط ما بين الأجيال عن التراث العمراني في عسير التي تمر بجميع مواقع العمران الجبلي في المنطقة لتوثيقها من الداخل والخارج كنماذج لتنوع الطرز المعماري في عسير، بما يحقق رسالة الملتقى كون ذلك لن يتحقق إلا بالعودة لأصل وجذور التراث العمراني المستوحى من تصاميمه ورؤيته، حفاظاً على البيئة وروح المكان.