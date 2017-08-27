بالصور.. طوارىء بالمطار لسفر 1000 من أسر الشهداء ضمن مكرمة خادم الحرمين - صحيفة صدى الالكترونية

عبده أبوالفضل (صدى):

أعلنت سلطات مطار القاهرة اليوم الأحد حالة الطوارىء لسفر 1000 من أسر الشهداء ومصابى القوات المسلحة والشرطة فى العمليات الإرهابية الفترة الماضية على 3 طائرات سعودية خاصة ضمن مكرمة الملك ” سلمان بن عبدالعزيز ” خادم الحرمين الشريفين .

و نقلت الطائرة الأولى 290 حاجا بينما نقلت الطائرتان الباقيتان حوالى 700 حاج وسط تيسيرات غير مسبوقة لخدمة ضيوف الرحمن وحرص السفير ” أحمد بن عبدالعزيز قطان ” سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر على التواجد بصالة السفر بمطار القاهرة لتوديع أسر الشهداء ومصابى العمليات الإرهابية وأبلغهم تحيات خادم الحرمين .

وجاء ذلك تكريما للشهداء الذين ضحوا بأروحهم من أجل كما حرصت قيادات القوات المسلحة ووزارة الداخلية ممثلة فى العميد ” محمد إسماعيل ” مسئول التشهيلات بمطار القاهرة و مساعد وزير الداخلية للمنافذ واللواء ” طه بيومى ” مساعد الوزير لأمن مطار القاهرة على التواجد لتوديع الحجاج وقام المحاسب ” مجدى إسحاق ” بإبلاغ الحجاج تحيات وزير الطيران ورئيس الشركة القابضة للمطارات وخصص فريق من العلاقات العامة بقيادة الدكتور ” طارق إسماعيل ” مسئول البروتوكول والمراسم لتقديم واجب الضيافة لهم من وجبات ومشروبات وإنهاء إجراءات سفرهم حيث أبدى الحجاج شكرهم للسفير السعودى ولقيادات القوات المسلحة ووزارة الداخلية والطيران .