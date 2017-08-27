بالصور.. طوارىء بالمطار لسفر 1000 من أسر الشهداء ضمن مكرمة خادم الحرمين - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. طوارىء بالمطار لسفر 1000 من أسر الشهداء ضمن مكرمة خادم الحرمين
أعلنت سلطات مطار القاهرة اليوم الأحد حالة الطوارىء لسفر 1000 من أسر الشهداء ومصابى القوات المسلحة والشرطة فى العمليات الإرهابية الفترة الماضية على 3 طائرات سعودية خاصة ضمن مكرمة الملك ” سلمان بن عبدالعزيز ” خادم الحرمين الشريفين .
و نقلت الطائرة الأولى 290 حاجا بينما نقلت الطائرتان الباقيتان حوالى 700 حاج وسط تيسيرات غير مسبوقة لخدمة ضيوف الرحمن وحرص السفير ” أحمد بن عبدالعزيز قطان ” سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر على التواجد بصالة السفر بمطار القاهرة لتوديع أسر الشهداء ومصابى العمليات الإرهابية وأبلغهم تحيات خادم الحرمين .
وجاء ذلك تكريما للشهداء الذين ضحوا بأروحهم من أجل كما حرصت قيادات القوات المسلحة ووزارة الداخلية ممثلة فى العميد ” محمد إسماعيل ” مسئول التشهيلات بمطار القاهرة و مساعد وزير الداخلية للمنافذ واللواء ” طه بيومى ” مساعد الوزير لأمن مطار القاهرة على التواجد لتوديع الحجاج وقام المحاسب ” مجدى إسحاق ” بإبلاغ الحجاج تحيات وزير الطيران ورئيس الشركة القابضة للمطارات وخصص فريق من العلاقات العامة بقيادة الدكتور ” طارق إسماعيل ” مسئول البروتوكول والمراسم لتقديم واجب الضيافة لهم من وجبات ومشروبات وإنهاء إجراءات سفرهم حيث أبدى الحجاج شكرهم للسفير السعودى ولقيادات القوات المسلحة ووزارة الداخلية والطيران .
اترك تعليقاً